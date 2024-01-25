SOGO年賺528億元創新高　大巨蛋5月14間餐廳登場

▲SOGO大巨蛋將在今年5月起陸續開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO今（1／25）對外宣布2023年在未展店的情況下，全年業績達528億元創新高，年增10%，今年5月SOGO大巨蛋陸續分期開幕，首波有14間餐廳，大巨蛋地下街也會在今年8月到位，SOGO也表示其地下街將會進駐知名品牌，屆時會讓人耳目一新。

SOGO去年因疫情結束迎來爆發性消費助攻，年營業額達到528億元，創歷史新高，台北三間大店忠孝、復興、敦化營業額也達到342億元，天母店年度業績破50億元，新竹店也有65億元的成績，董座黃晴雯表示，疫情期間大幅改裝的成果已經逐步展現。

▲SOGO董座黃晴雯（中左）。（圖／業者提供）

黃晴雯也提到SOGO大巨蛋進程，今年5月開出D區14間餐廳，地下街也會在今年8月跟民眾見面，明年5月則有影城登場，最後也是最大量體的B區則將在明年8月到位，屆時大巨蛋將迎來全期開幕，結合旁邊松菸文創園區行程新的生活聚落。

SOGO大巨蛋14間餐廳將會包括「全台獨家」與「全台北獨家」，空間設計跟主題也相當鮮明，串連周邊環境提供休憩區，有舒適的生活感，會讓消費者耳目一新，且部分服務會提供到深夜，串連信義計畫區的夜經濟生活圈。

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SOGO總經理汪郭鼎松表示，2023年因疫後報復性消費讓零售市場受惠，但2024年即將要回復正常，SOGO以轉型、創新跟開發3面向來因應，高雄店在縮小營業面積進行轉型後，營業利益成長50%，忠孝、復興、天母與新竹店則是持續改裝，引進最好、最高檔的商品提升產品力，而大巨蛋則在開發面向提供更多未來性。

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