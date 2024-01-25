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SOGO年賺528億元創新高　大巨蛋5月14間餐廳登場

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▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO大巨蛋將在今年5月起陸續開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO今（1／25）對外宣布2023年在未展店的情況下，全年業績達528億元創新高，年增10%，今年5月SOGO大巨蛋陸續分期開幕，首波有14間餐廳，大巨蛋地下街也會在今年8月到位，SOGO也表示其地下街將會進駐知名品牌，屆時會讓人耳目一新。

SOGO去年因疫情結束迎來爆發性消費助攻，年營業額達到528億元，創歷史新高，台北三間大店忠孝、復興、敦化營業額也達到342億元，天母店年度業績破50億元，新竹店也有65億元的成績，董座黃晴雯表示，疫情期間大幅改裝的成果已經逐步展現。

▲SOGO董座黃晴雯。（圖／業者提供）

▲SOGO董座黃晴雯（中左）。（圖／業者提供）

黃晴雯也提到SOGO大巨蛋進程，今年5月開出D區14間餐廳，地下街也會在今年8月跟民眾見面，明年5月則有影城登場，最後也是最大量體的B區則將在明年8月到位，屆時大巨蛋將迎來全期開幕，結合旁邊松菸文創園區行程新的生活聚落。

SOGO大巨蛋14間餐廳將會包括「全台獨家」與「全台北獨家」，空間設計跟主題也相當鮮明，串連周邊環境提供休憩區，有舒適的生活感，會讓消費者耳目一新，且部分服務會提供到深夜，串連信義計畫區的夜經濟生活圈。

SOGO台北店（忠孝館/復興館/敦化館）也在2／14前推出「歲末迎新sale」檔期，消費者刷10大銀行信用卡，包括男女裝、女鞋、化妝品、家用、寢具等刷滿5,000元送400元抵用券；珠寶黃金、家電、3C、食品消費滿1萬元送400元抵用券；指定精品消費滿2萬元送1500元抵用券。

SOGO總經理汪郭鼎松表示，2023年因疫後報復性消費讓零售市場受惠，但2024年即將要回復正常，SOGO以轉型、創新跟開發3面向來因應，高雄店在縮小營業面積進行轉型後，營業利益成長50%，忠孝、復興、天母與新竹店則是持續改裝，引進最好、最高檔的商品提升產品力，而大巨蛋則在開發面向提供更多未來性。

全台最大連鎖百貨新光三越推出春節卡利HIGH，從1／18至2／25共39天期間，消費刷9間指定銀行信用卡，推出單卡刷卡累計滿1萬元以上回饋4％；滿6萬元以上回饋5％；滿30萬元以上回饋6％skm points點數，而使用新光三越行動支付skm pay，綁定指定銀行信用卡，消費任一單筆達3,000元，「立即再加碼1%」，等同最高可達7%回饋。

遠百集結旗下4大精品門店，包括台中大遠百、板橋大遠百、遠百竹北與遠百信義A13，從2／7至2／18期間，針對各店一樓精品推出刷特定信用卡分期滿額回饋，板橋大遠百與遠百竹北一樓精品如GUCCI、BURBERRY、LOEWE等，消費滿1萬元送800元抵用券；台中大遠百、遠百信義A13一樓精品，消費滿1萬元送500元抵用券，以上均可累計，單筆回饋最高20萬元。

關鍵字：

SOGO, 大巨蛋, 春節, 新光三越, 遠百

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