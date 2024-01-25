護手、補妝、身體保養都可以用！超好攜帶精華棒隨時補擦好方便

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

秋冬到來可以隨身攜帶的保濕棒超好用，不僅隨時補充滋潤能量，還可以作為補妝前的打底，甚至當作指緣油、護手霜都很好用，隨時隨地潤澤而且不用擔心漏在包包裡面，以下就盤點多款近期推出的新作，想時刻維持水潤絕對要入。

＃契爾氏 冰河精華底妝保濕棒，9g、售價1280元

契爾氏冰河醣蛋白保濕霜一直都是許多小資女超愛的保養聖品，這次更加碼推出同系列的保濕棒，一上市立刻在小紅書引起話題討論度，水潤的質地用起來完全不會黏膩，補哪裡都很好用，棒狀設計全身擦都方便，更有經典三大保濕成分：冰河醣蛋白、角鯊烷、神經醯胺，等於棒狀的冰河醣蛋白保濕霜，用過立刻回不去。

＃水美媒 水胜肽萬用精華棒，19g、售價1280元

秘之湧水美媒在台灣擁有的大批粉絲，這次直接把噴霧製作成高濃度的精華棒設計，同時添加二胜肽、甜菜鹼、依克多因等成分，可以迅速為肌膚補水保濕，注入滿滿潤澤能量，撫平細紋，幫助肌膚緊實重現年輕緊緻。

＃AHC 超級膠原彈潤新生精華棒

最早推出精華棒這類單品的韓國，AHC也早在2023年發表全新超級膠原彈潤新生精華棒，裡面擁有35%高濃度植萃精華油、親膚膠原蛋白、黃金蜂膠精萃等成分，可以幫助肌膚補擦膠原蛋白，無時無刻守護肌膚年齡。