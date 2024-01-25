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SOGO大巨蛋「明年8月全開」　露天餐廳、最美地下街、精品準備逛起來

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▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO大巨蛋將在明年8月全開。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO大巨蛋預計今年5月陸續登場，今（1／25）董座黃晴雯透露大巨蛋將迎向全客層，首波14間餐廳D區登場，之後8月會有大巨蛋地下街到位，明年5月則有影城棟開幕，而最後量體最大的B區則會在明年8月完成，屆時全區到位的規模等同忠孝、復興與敦化3館加總，年營收目標為100億元。

▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

今SOGO宣布2023年業績達528億元新高，並透露大巨蛋規劃，今年5月將開出Ｄ區、也就是靠近信義計畫區端的14間的餐飲，餐廳面積從40坪至200坪不等，將引進10間百貨首店，帶給民眾「口目一新」的感受，且將結合旁邊松菸文創園區的地貌，營造出寵物友善、親子友善的餐飲場域，另外也有營業至深夜的餐廳，呼應夜經濟生活圈。

▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

8月份則有C區地下街開幕，黃晴雯表示，大巨蛋地下街包括動線、人流的導引、公共空間設計與裝潢等規格都與百貨相同，也會有「之前不會進駐地下街」的品牌，其規劃會是零售史上最棒的地下街空間；A區影城棟則預計在明年5月開幕，樓下將會有國際品牌進駐，頂樓則會有露天餐廳。最後也是量體最大的B區將在明年8月到位，精品與SOGO最拿手的化妝品、生活等品牌均會進駐。

▲松菸,大巨蛋,SOGO Bigcity。（圖／記者蔡惠如攝）

大巨蛋商業面積達3.62萬坪，提供2200個汽車、3800個機車停車位，另還有56台遊覽車規模，內部包括餐飲、物販、娛樂跟親子等業者一應俱全，據悉要打造「玩一整天」的生活場域，屆時預計東區商圈範圍將從延吉街再延伸至國父紀念館，打造出有別於信義計畫區的購物型態。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

三井不動產近年在台大舉開發，繼LaLaport台中開幕引發熱潮之後，接下來接棒的LaLaport南港也成為最新話題，4萬坪的營業面積規模，將成為大台北最大的購物中心，且交通位置也相當便利，就在文湖線「南港軟體園區站」徒歩1分鐘、板南線南港展覧館站徒歩3分鐘，巨大的玻璃帷幕外觀設計，有類杜拜的氣勢。

▲三井南港LaLaport。（圖／業者提供）

三井預計也將拿出自家拿手的招商本領，帶進日本話題商店或店家，並有豐富的娛樂相關設施，其LaLaport購物中心概念就是針對「全客層、滿足一整天需求」打造，此外也以能每天都可以來的場域進行規劃，屆時應能滿足專程來訪的家庭客，以及周邊民眾的需求。

關鍵字：

SOGO, 大巨蛋, 開幕, 全期開幕

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