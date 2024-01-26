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5個小技巧放大居家空間　家具「不要總是靠牆擺」

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▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲小空間更要整體的規劃，才能確保住起來不會感覺煩躁、亂成一團。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

現代人居住空間有限，尤其新蓋的房子公設比相當高，導致居家空間的佈置與擺設更要妥善規劃，家具不是買進去擺著就好，想讓整體家中感覺不擁擠，5個技巧一定要掌握，其中幾個看似合理卻摧毀整體氣氛的地雷一定要避開。

絕對不要擋住窗戶
窗戶是家中很珍貴的元素之一，即便棟距跟隔壁相當接近，也不要為了隱私全部遮起來，因為窗戶擁有通風以及最重要的自然光源，任何的室內只要引進光，氣氛就會變得完全不同，視覺效果也會較為寬敞，更別說只是為了要收納而犧牲窗戶空間，任何的擺設都沒有光源要來得重要。

▲客廳,餐廳。（圖／unsplash）

總是把傢俱靠牆擺放
許多人都會有這樣的思考，把傢俱靠牆擺放，前方就會有更多整體空間，其實不是前方空間越大越好，而是應考量家中的動線，只要動線流暢，前方沒有大空間都不是問題，像是沙發、椅凳、餐桌等大型傢俱，擺在適當的位置反而會讓家中看起來更大。

▲客廳,餐廳。（圖／unsplash）

避免過大的餐桌
在空間有限的情況下，過大的餐桌會讓整體失去平衡感，建議以家中人口數選擇適當大小的餐桌，若你相當喜歡聚會，建議可以使用能擴張的桌面設計，並使用長型椅凳來代替餐椅，長型椅凳的人容量更加靈活，而且不使用時還能收納到餐桌下面，維持動線的順暢度。

▲客廳,餐廳。（圖／unsplash）

使用遮蔽式的收納
開放式的書架可以很迷人，但需要控制在一定比例，其他以遮蔽式收納為主，讓視覺更加乾淨，自然也能讓空間感到更開闊，尤其在廚房區域，五花八門的鍋子、家電、廚房用具等，都盡量利用櫃門、非透明的玻璃材質進行整合。

▲客廳,餐廳。（圖／unsplash）

善用鏡子
許多人對鏡子的使用有疑慮，但其實若有適合的位置，鏡子的設置除了能讓空間有更大錯覺之外，還能反射光源，讓室內變得更加明亮，若想反射光源，也可以利用長型鏡橫擺，固定在壁面上也能省下更多空間。 

▲客廳,餐廳。（圖／unsplash）

關鍵字：

居家佈置, 客廳放大, 小空間放大

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