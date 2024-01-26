亮・珠寶／服裝上的蝴蝶結和刺繡全是鑽！　6種戴法變出新意

▲模特兒佩戴Boucheron靈感源自刺繡的髮飾，獎章造型耳環、鑲嵌鑽石與水晶項鍊，並別上飾帶。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

甫落幕的2024春夏巴黎高級訂製服裝周，不僅華美服裝精彩，珠寶品牌也在此期間發表年度高級珠寶，Boucheron（寶詩龍）創意總監Claire Choisne重溫品牌創辦人Frédéric Boucheron借鑒高級訂製服元素與精神的設計傳統，融入儀典服儀的精髓，運用白鑽與水晶打造The Power of Couture系列24件頂級珠寶，當中綴於禮服的飾帶、蝴蝶結等作品均為轉換式設計，百變穿搭法令人驚喜。





▲模特兒展示Boucheron靈感來自肩章的耳環、手環，肩膀處別上發想自刺繡品的蕨類植物胸針，腰間則是鑽石水晶飾帶。

Boucheron創意總監Claire Choisne探索歷史根源，由她操刀的Histoire de Style第四個篇章中，重現創辦人Frédéric Boucheron在布商世家中成長的深刻淵源，將高級訂製服與儀典袍服的獎章、鈕釦、刺繡、肩章等元素轉化為奢華珠寶，並以純粹的單色呈現，最霸氣的一款是發想自綴於禮服編織裝飾的飾帶，鍊身可拆成2只胸針及1條霧面水晶手鍊，而鍊身不僅能裝飾於胸前，作為腰鍊也相當吸睛。





▲模特兒戴Boucheron獎章造型耳環，肩上為磨砂水晶的啞光效果與鑽石蝴蝶結胸針，頸部為華麗鈕扣裝飾。

而高級訂製服常見的裝飾元素蝴蝶結，也在Boucheron新系列中亮相，蝶蝶結項鍊由435顆磨砂長方形切割水晶組成宛如羅緞，邊緣及中心飾以鑽石，主石為4.05 克拉 F VVS2梨形鑽石，令人驚喜的是有6種佩戴方式，可拆卸部分當手鍊，蝴蝶結則變身為胸針或肩飾，主鑽則可轉化為戒指佩戴；此外，高訂服上的刺繡品，則化為蕨類植物形狀的珠寶，優美的線條宛若被微風吹拂。





▲Boucheron羅緞蝴蝶結項鍊共有6種轉換佩戴方式。

同樣來自法國的珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也深受高訂服啟發，於Pierre de Caractère（個性寶石）高級珠寶系列可見優雅的蝴蝶結作品，將緞帶纏繞的美態完美呈現，一款各鑲嵌14.57克拉與13.78克拉的枕形切割藍寶石的Joyaux de Madagascar項鍊，可將垂墜於蝴蝶結下方的兩顆重量級藍寶石取下，單戴鑲嵌白鑽的蝴蝶結項鍊；而戒指亦有多款甜美設計，其中Ruby bow戒指採用品牌標誌性的Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石，配上8.18克拉的DFL級梨形主鑽，氣勢非凡。

▲模特兒佩戴梵克雅寶蝴蝶結造型的Joyaux de Madagascar項鍊及可拆式吊墜，鑲嵌各14.57克拉與13.78克拉的枕形切割藍寶石。（圖／翻攝梵克雅寶官網，以下同）





▲取下兩顆藍寶石後，可單戴梵克雅寶鑲嵌白鑽的Joyaux de Madagascar項鍊。

▲梵克雅寶Ruby bow戒指，運用Traditional Mystery Set傳統隱密式鑲嵌紅寶石，主石為8.18克拉的DFL級梨形鑽石。