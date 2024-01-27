日星巴克「歌劇院星冰樂」又出新口味！莓果酸甜好滋味　撒金粉超浪漫

實習記者施至真／綜合報導

日本星巴克為迎接情人節到來，先前才剛推出限定的歌劇院星冰樂慶祝，熱潮還沒退下，緊接著推出同系列新品，帶來淋上滿滿莓果醬的「胭脂歌劇院星冰樂」和「胭脂白歌劇院星冰樂」，頂層再撒上閃亮的金粉，浪漫度破表，絕對是情人節告白神器！

日本星巴克推出一系列情人節限定新品，以法國傳統歌劇院巧克力蛋糕「Opera」為靈感，推出口碑好評不斷的「歌劇院星冰樂」。這回再推出第二彈「胭脂歌劇院星冰樂」和「胭脂白歌劇院星冰樂」，以巧克力為基礎，在口味濃郁的黑、白巧克力星冰樂中，加入帶有層次口感的巧克力碎片，上層擠上香甜鮮奶油，並淋上以覆盆莓、草莓、蔓越莓三種漿果製成的莓果醬汁。

▲日本星巴克推出情人節限定「胭脂歌劇院星冰樂」和「胭脂白歌劇院星冰樂」。（圖／翻攝原推特X@Starbucks_J）



除了喝到一絲咖啡香與醇厚黑、白巧克力風味外，胭脂歌劇院系列星冰樂上層的莓果醬汁，將巧克力的甜膩感與酸甜滋味巧妙綜合，層次再升級！最後撒上節慶氛圍濃烈的閃亮金粉，散發著細膩光澤，情人節送一杯給心儀的對象，完全是誠意滿分的告白神器！

巧克力控今年冬天絕對不能錯過GODIVA在7-11獨家限量上市的「迦納熱巧克力」飲品，甄選來自西非迦納、擁有獨特濃厚口感的可可豆，加上GODIVA百年巧克力製作工藝與對細節的精益求精，讓可可風味層層相疊，喝起來絲滑又濃郁，冷冷的天氣喝上一杯，實在太療癒。

GODIVA也推出情人節限定巧克力禮盒，嫩粉色的心形外盒上，印滿玫瑰、愛心等童趣塗鴉，盒內的巧克力以星星、彎月與愛心等繽紛形狀呈現，開啟盒子的瞬間一眼吸睛，一口咬下，綿密柔滑的甘納許與果仁香氣撲鼻而來，現在就為情人節禮物超前部署吧。