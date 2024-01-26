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美名媛金卡戴珊衣帽間堆滿BALENCIAGA夯包！2000年經典機車包回歸搶先曬

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記者鮑璿安／台北報導

擁有BALENCIAGA式的衣櫥會是怎樣的體驗？最近品牌發佈「BALENCIAGA CLOSET」廣告大片，不僅邀請新任品牌大使Kim Kardashian金卡戴珊出鏡，還順帶曝光了她的個人衣帽間，而話題則聚焦在她手中的2024新款Le City包，歷史性的機車包終於回歸。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲美國名媛Kim Kardashian成為BALENCIAGA品牌大使拍攝廣告 。（圖／品牌提供）

這次「BALENCIAGA CLOSET」宣傳照請到攝影師Inez & Vinoodh共同操刀，一大重點便是向品牌2000年所誕生的標誌性Balenciaga Le City包款的回歸致敬，美國名媛Kim Kardashian才拿下品牌大使封號，趁著熱度捐出個人衣帽間當拍攝場，直接將數十顆BALENCIAGA熱門包款當背景，她手拎款式則為本次主打的2024新款Le City包款，採用Arena細紋皮革製作，保留經典款尺寸一致的鉚釘、系帶拉頭，一一體現Y2K美學的極致。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲妮寇拉佩茲（Nicola Peltz） 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲盧允瑞 。（圖／品牌提供）

此外，貝克漢長子布魯克林貝克漢的億萬千金妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）也出鏡，以成套的運動服搭配高跟雪地靴，搶眼搭配相當受矚目。演出《浪漫速成班》的南韓女星盧允瑞則呈現暗黑色系緊身衣造型，示意Le City的百搭態度。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲（右起）許光漢與美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo擔任FENDI全球男裝大使。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲許光漢抱著皮質紙箱、拎上廓形加長的棕色Peekaboo包款。（圖／品牌提供）

另一項驚喜合作，是許光漢與美國演員Jeremy Pope及義大利演員Massimiliano Caiazzo擔任FENDI全球男裝大使，三人當時出席在 FENDI Factory皮件工廠的時裝秀，現還原看秀陣容出鏡演繹最新2024春夏男裝單品。而許光漢持續探索多樣風格，這次頂著看似寸頭的超貼髮型，幾乎讓人第一眼認不出來，他身穿以高級皮革打造的工裝圍裙造型，以寬鬆襯衫打起領帶，呈現率性優雅面貌，抱著皮質紙箱、拎上廓形加長的棕色Peekaboo包款，一旁還擺放著FF Logo咖啡杯，皆為秀上備受矚目的單品配件，呈現出FENDI全球男裝大使的影響力。

關鍵字：

BALENCIAGA, KimKardashian, NicolaPeltz, 廣告大片

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