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《和我老公結婚吧》渣男金句超欠打　「勤儉持家的女友只用來結婚」

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實習記者施至真／綜合報導

最近深陷在韓劇《和我老公結婚吧》的追劇漩渦中的你，是不是也被李伊庚飾演的渣男朴敏煥，氣得牙癢癢呢？不只和妻子的閨蜜外遇，甚至和小三一起殺死癌症晚期的妻子智媛，劇中多句經典台詞也讓觀眾看透渣男心，以下整理十句韓劇中的渣男話術，千萬別再被騙啦！

▲韓劇渣男金句超欠打！。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲《和我老公結婚吧》中，李伊庚出軌妻子的閨蜜。（圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）

《和我老公結婚吧》渣男金句

＃女朋友只是用來結婚的，她心地善良又勤儉持家，還有她很努力賺錢，卻不會花錢，真的是超級完美的妻子人選。

＃男人全部都會出軌，就算有老婆也會喜歡別人，那就是男人。你知道男人的理想情人是誰嗎？是第一次見到的陌生女子。

▲韓劇渣男金句超欠打！。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃我們之間太複雜了，你和我與其在混亂的現實中打滾，不如就成為彼此美好的回憶，這樣會太貪心嗎？

＃我得好好努力，才能讓兩位公主幸福，對吧。

▲韓劇渣男金句超欠打！。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

《夫婦的世界》渣男金句

把我逼瘋的是我同時愛著她們兩個人。

＃這個世界上只有兩種男人，一種是出軌的男人，另一種是出軌被發現的男人。

＃心不會在結婚後就此封鎖。

▲韓劇渣男金句超欠打！。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲韓韶禧飾演最美小三走紅。（圖／翻攝IG@xeesoxee）

《經常請吃飯的漂亮姊姊》渣男金句

妳也和其他男人交往過，幹嘛總把我說成像壞人！

《無法抗拒的他》渣男金句

我對她好，不代表我喜歡她。

＃我只是在陪她玩遊戲而已，她好像因為沒被瓶子選中，所以很遺憾，但我想親的是妳。


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關鍵字：

韓劇, 金句, 渣男, 和我老公結婚吧, 夫妻的世界, 經常請吃飯的漂亮姊姊, 無法抗拒的他

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