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廣告女神潤娥據傳揮別舊愛　粉絲紛紛敲碗最新動態

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▲▼廣告女神潤娥揮別舊愛　粉絲敲碗最新動態 。（圖／品牌提供）

▲高人氣潤娥一直是廣告寵兒。（圖／翻攝自IG/yoona__lim、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

美妝品牌找對代言人，銷售翻倍跳，像是少女時代成員潤娥，漂亮五官和吹彈可破的好膚質，一直以來都是美妝品牌的寵兒，像是她已代言3年多的雅詩蘭黛，不僅成功替品牌創造話題，潤娥使用的唇膏和粉底更是賣到缺貨，但近日卻傳出她與品牌悄悄結束合作關係，讓人好奇她下一步動態。

▲▼廣告女神潤娥揮別舊愛　粉絲敲碗最新動態 。（圖／品牌提供）

潤娥憑著光環人氣，一直都是美妝品牌的寵兒，她擔任雅詩蘭黛亞太區代言人3年來，不僅成功為品牌拿下聲量，更創造了不少話題，像是她主演的韓劇《歡迎來到王之國》，劇中使用的唇彩-絕美奢潤精萃唇膏#420玫瑰荔枝，就被粉絲被暱稱為「戀愛唇膏色號」，一度賣到缺貨。

▲▼廣告女神潤娥揮別舊愛　粉絲敲碗最新動態 。（圖／品牌提供）

潤娥除了天生自帶人氣，也很常運用戲劇炒熱話題，像是她與李俊昊主演的《歡迎來到王之國》，戲裡到戲外兩人都戀愛感滿滿，也因為劇中潤娥甜美戀愛形象太令人深刻，她的底妝到唇妝也成為雅詩蘭黛最好的宣傳，不僅是戲劇熱播，連帶著潤娥劇中使用的唇彩、氣墊粉餅都成為討論話題，堪稱最強代言人。

據消息指出，潤娥代言即將期滿，雅詩蘭黛也延攬新一代女神成為新代言人，更讓人好奇廣告女神潤娥的最新動態，但告別雅詩蘭黛，以潤娥的人氣想必也會被其他美妝大牌簽下，期待她用嶄新面貌亮相。

關鍵字：

潤娥, 雅詩蘭黛, 代言

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