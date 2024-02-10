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盤點龍年話題包！Ferragamo紅白龍紋超喜慶、杜鵑搶拎Prada Buckle皮帶包

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記者鮑璿安 ／綜合報導

為慶祝農曆新年這個團圓相聚的時刻，各大時尚品牌陸續帶來全新龍年限定系列，《ET FASHION》盤點以龍騰印花、紅白元素象徵新年儀式感的包款，也有基礎百搭款式提供選擇，以下一起看看！

Prada

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Prada在2024 農曆新年帶來杜鵑 (Du Juan) 出鏡的廣告。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Prada Buckle 皮革肩背包飾以鑲嵌細節 。（圖／品牌提供）

Prada在2024農曆新年帶來杜鵑出鏡的廣告，取景於歷史名邸Prada榮宅，呈現雅緻氛圍。女裝則迎來極輕盈歐根紗裙裝，包款涵蓋全新 Prada Buckle 與 Prada Arqué包款、Re-Nylon 與皮革 Re-Edition包款，Prada Buckle 皮革肩背包點綴上迷人細膩的鑲嵌細節，Re-Nylon再生尼龍包款也飾以水晶寶石，展現新年包款的奢華氣勢。

Bottega Veneta

▲BV舒淇 。（圖／品牌提供）

▲Jodie包款以龍尾造型重新登場 。（圖／品牌提供）

▲BV舒淇 。（圖／品牌提供）

▲HOP 編織皮革造型手提包 。（圖／品牌提供）

▲BV舒淇 。（圖／品牌提供）

▲JODIE 編織皮革造型手提包 。（圖／品牌提供）

這一次Bottega Veneta描繪的是與所愛之人，一同迎接黎明曙光的魔幻時刻，以此為理念渲染上溫馨愉悅的氛圍，龍年限定商品以經典之作進化，人氣款式Jodie包款以龍尾造型重新登場；富含藝術感的Sardine以紅白相間的皮革裝飾，顛覆既有廓形，創作出猶如龍脊般的視覺效果。

BALENCIAGA

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲BALENCIAGA在新年玩起諧音發表「巴黎是家」形象廣告 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Le Cagole包有不同款式可選擇。 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA在新年玩起諧音發表「巴黎是家」形象廣告，廣告片取景於舒適自在的家庭居所，並以拍立得方式輕鬆呈現，doodles塗鴉風格的手繪標識印花長袖T-Shirt、連帽衫、牛仔外套，搭配Le Cagole包款，反覆出現的Balenciaga標識圖案充滿趣味，猶如狂熱粉絲追星時精心塗寫在筆記本上的草圖，亦或像是追求者用心畫給一見鍾情的愛慕者的塗鴉。

FENDI

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，（依序）立體造型鏈帶款Baguette Marquetry Dratini；串珠造型Baguette； Peekaboo ISeeU Small Dragonite。（圖／品牌提供）

作為Friends of Fendi的第二個系列，FENDI攜手藤原浩 FRAGMENT 推出龍年特別版寶可夢合作系列，品項涵蓋標誌性的當家包款Peekaboo及Baguette，採用了複雜精細的微珠 FF 刺繡工藝，繡有三隻寶可夢角色和流蘇，上肩時擁有靈動質感。而一款中型款式的 Peekaboo ISeeU 包款則採用了閃亮的白色鱷魚皮材質，在金屬手柄和鏈帶上加入了哈克龍和迷你龍的圖案，展現精品高級工藝與童趣風格的新穎詮釋。

Moynat

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Moynat新年Duo Tote 包款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Moynat皮革吊飾 。（圖／品牌提供）

若是想入手每年都應景的款式，Moynat特別以柿子、花生、發、數字8等喜慶意涵打造農曆新年款式，新推出的 Duo BB 托特包結合高級工藝Taurillon 皮革打造，可搭配8 款皮革馬卡龍吊飾，提供豐富的變化性。為沿襲品牌個人化的傳統，也為該系列皮革與帆布之卡夾、護照夾提供個性化燙印服務。

Ferragamo

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲紅白龍紋印花托特包；金標Gancini 紅白龍紋印花短夾 。（圖／品牌提供）
 
FERRAGAMO 2024 農曆新春龍年限定系列透過創意總監Maximilian Davis 大膽而現代的視角，取自品牌檔案庫中的經典圖案相互融合成紅白相間的龍形印花，紅色線條感自由地遊龍搭配綻放的木蘭、朱槿與芙蓉，花團錦簇之意象，男女配飾與配件全都染上喜慶紅色調，推薦小巧的卡夾單品、龍紋Gancini手機包、紅白龍紋印花托特包，都是日常百搭款式。

Versace

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Versace Athena 龍年特別版托特包 。（圖／品牌提供）

Versace龍年單品以生動的龍形刺繡結合標誌性設計，色系從柔和粉色來到日常百搭黑色調，帶來迷你以及大尺寸托特包，優雅生姿。

Tory Burch

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 盤點 。（圖／品牌提供）

▲Tory Burch_龍年膠囊系列Eleanor 小號矩形肩背包；T Monogram 小號 雲朵水桶包 。（圖／品牌提供）

Tory Burch 推出龍年膠囊系列，以飛龍及祥雲圖案詮釋龍騰風雲中的機運和希望之意，T Monogram 系列的多樣包款均配以雲朵或祥龍掛飾，與包款邊緣高級灰皮革紋路交相呼應，別具巧思；Eleanor 系列包款以密鑲水晶的龍騰圖案巧妙地與雙T 金屬Logo完美相融。

關鍵字：

Prada, 農曆新年, 限定包款, 龍年, Bottega Veneta, FENDI

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