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2024「短指甲」趨勢要跟上！超美5種範本　不妨礙做事又漂亮百搭

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文／美人圈

常在做美甲的女孩肯定有發現2024又有新趨勢啦！可以觀察到最近很多美甲師IG版面上都頻頻出現「短指甲」作品，修成圓形的短指甲不僅看上去俏皮可愛，還更方便做事、不容易打字卡鍵盤，最重要的是，短指甲不怕斷裂，可以長時間維持漂亮，光是上述優點就讓人超心動！可別以為短指甲就不能做造型，以下編輯也整理出多款適合短指甲的美甲樣式，下次不妨參考看看。

▲短指甲 。（圖／翻攝自IG）

▲Jessica、太妍等也紛紛跟上短指甲趨勢。（圖／IG@jessica.syj、IG@taeyeon_ss）

▲短指甲 。（圖／翻攝自IG）

▲（左）Jisoo曬出彩繪短指甲。（圖／IG@sooyaaa__、IG@hyunah_aa）

2024短指甲範本

1：適合日常的單色款

不能做款式太過華麗的美甲，可以試試簡單又能彰顯氣質的基礎單色款。近期像是櫻桃紅、酒紅等紅色系在新年也很應景，或是充滿冬日氣息的純白色、乳白色、高級感灰色等指定率很高。平時打扮簡約，或是上班不能太張揚的OL族都很適合！

2：甜美蝴蝶結款

自從Balletcore帶起蝴蝶結風潮後，在指甲上繪製蝴蝶結圖案的款式也受到大批女孩喜愛！圓短指甲搭配蝴蝶結更顯俏皮可愛，不論是交互在指甲上繪製蝴蝶結，或是用凝膠做出立體感的效果都吸睛度爆棚，今年再不嘗試真的落伍啦！

 

3：優雅法式線條款

初次嘗試短指甲，又覺得基礎單色略顯普通的女孩可以考慮不踩雷的優雅法式！用極細的線條在指尖前端繪製出一個弧線，不論是透明感或是撞色對比款式都是很不錯的選擇。另外，法式搭配暈染、閃耀貓眼或是點綴一些亮片小裝飾也很時髦。 

 
 

4：童趣手繪款

想要讓指甲脫穎出眾，充滿色彩同時搭配美甲師手繪的圖案款就很搶鏡！不少韓星也都很愛指定童趣手繪的短指甲，像BLACKPINK Jisoo就很常在IG曬自己的短指甲作品。值得一提的是，這類款式相對考驗美甲師的繪畫功力，因此指定前務必先從圖樣不要太複雜的款式著手，才不會被閃白眼呀。

 
 

▲短指甲 。（圖／翻攝自IG）

▲韓星都很愛指定童趣手繪的短指甲。（圖／IG@gnal_nail、@5x5nailstudio）

5：Bling Bling亮片＆貓眼款

在陽光下會閃耀出不同光澤的Bling Bling亮片或貓眼款指甲不僅長指甲適用，短指甲做起來也別有味道！面對近期接踵而來的尾牙派對，大推做銀灰色款貓眼，不僅冬天很應景，灰色還自帶一股高級感，相當襯膚色。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

▲短指甲 。（圖／翻攝自IG）

▲Bling Bling亮片或貓眼款短指甲做起來也別有味道。（圖／IG@pgoo）

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關鍵字：

美人圈, 短指甲, 美甲

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