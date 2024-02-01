無印良品最新「行李箱」上架就瘋搶！　加碼5大人氣品牌新年帶著走

實習記者施至真／綜合報導

MUJI無印良品超熱賣的行李箱，改良後又推出新品啦！從滑輪固定器到行李箱材質一次升級，就連拉鍊設計也十分講究，簡單卻不簡單，細節看得到。隨著農曆新年將近，返鄉、出國旅遊首先必須擁有一顆耐用又好裝的行李箱，以下加碼推薦5大人氣行李箱品牌，包括設計感十足的Crash Baggage、經典不敗的RIMOWA、MIT品牌DESENO等，通通不能錯過！

▲無印良品四輪硬殼止滑拉桿箱全新升級，大小容量出遊都適合。（圖／翻攝無印良品官網，下同）

MUJI無印良品默默熱賣的「四輪硬殼止滑拉桿箱」，這回升級再推新品啦，將素材改用100%聚酯纖維，令行李箱更加輕巧，不僅具備止滑功能且堅固耐用；而滑輪固定器也同步升級，使用時可固定方向，推起來更加穩妥；拉鍊也改為安全性較高的二重拉鏈。細節滿滿，雖然材質不是特頂級，但絕對夠用！

＃行李箱人氣品牌推薦：Crash Baggage

來自義大利設計師Francesco Pavia創立的行李箱品牌「Crash Baggage」，以凹痕呈現獨具設計感的外觀，完全不怕行李箱上的標籤和凹損，反而能隨著旅行途中產生的凹損和刮傷，增加更多旅行專屬印記！

Crash Baggage配置360度靜音萬向輪、美國海關專用TSA海關鎖，拉桿採用鋁合金材質，箱內設置交叉綁帶以及內層拉鍊隔網袋，另有側邊小物收納袋，實用簡潔，取用更便利，特殊的輪廓與鮮豔的色彩，提行李時不必花時間辨識行李箱。

▲義大利Crash Baggage行李箱登台，自帶撞擊凹痕受矚目。（圖／翻攝恆隆行官網）

＃行李箱人氣品牌推薦：LOJEL

日本品牌LOJEL採用德國研發Makrolon®材質，日本高品質油封輪，以及全系列專利雙層防盜拉鍊，搭配時髦外觀設計，耐刮、耐用且兼具時尚，但最重要的是拉鍊擴充圍設計，可以輕鬆加大收納空間，旅行沒負擔。

▲LOJEL行李箱超多顏色可隨心挑選，大容量設計太心動。（圖／翻攝自IG@lojeljourneys）

＃行李箱人氣品牌推薦：PISTACHIO 2 STRIPED

ITO經典PISTACHIO系列做出體驗升級，PISTACHI0 2推出了全新的30吋規格，大容量裝載滿足更多旅行需求。全新四個顏色包含有夢境粉、數字紫、平原灰及冷血綠。內裝細分了U型內袋，大小物件更有序收納，新增可以拆卸的隔髒袋，去旅遊多日也能完美收納，行李箱從裡到外都充滿細節超亮眼。

▲PISTACHI0 2行李箱推出大容量新尺寸，出國旅遊首選就是它。（圖／翻攝自Pinkoi）

＃行李箱人氣品牌推薦：RIMOWA

德國行李箱霸主RIMOWA，絕對是大家出國旅遊的行李箱愛用品牌，如果是行李箱收藏家，可以收這款RIMOWA Essential系列，使用聚碳酸酯材質，輕巧好拉，配色及外型也十分迷人，從手把、拉鍊以至徽章和滾輪底托，打造箱身一致的色彩效果，完美相襯每個細節。

▲行李箱收藏家可以收這款RIMOWA Essential系列。（圖／翻攝RIMOWA官網）

＃行李箱人氣品牌推薦：DESENO

台灣品牌DESENO以馬卡龍配色行李箱受到矚目，除了時髦度外，機能性也十分齊全，包括E60高傳動雙輪組，可以降低噪音、提高耐磨度；使用TSA鋁合金海關鎖提高安全性，滿滿色選絕對能滿足少女心！