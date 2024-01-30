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10分鐘快速出門妝容技巧！低粉感底妝、眼影只要一色　偽素顏立刻GET

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文／美人圈

懶人、快速出門技巧來了！這篇一次講解底妝、眼妝的技巧，包含底妝的低粉感、眼影只需要一個顏色，只花10分鐘就能讓整個人充滿精神，宛若起床就那麼美，大大提升出門效率！

快速出門底妝、眼妝關鍵

快速妝容目的是「起床人就好看，而不是妝好看」！因此，保有肌膚帶光的原生感、一點點小瑕疵都是合理的，只要妝容看起來偽素顏又加分就好！因此，眼影、腮紅、唇彩等選色要統一（例如：都是淡淡的嫩橘色）、底妝採低粉感，可捨去眼線、臥蠶等，就能使整個人看起來更接近原生、偽素顏！

 ▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲出速出門底妝只要看起來偽素顏又加分就好。（圖／IG@dasique_official）

快速出門妝容技巧

1：低粉感底妝就靠「校正＋有色粉餅」

要快速將粉感降低，底妝就不能太厚！因此，可直接塗上有防曬係數的校色隔離乳或素顏霜整理膚色，使膚色變均勻後，接著依據需求做不同粉餅的選擇。

 ▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲用校色隔離乳打底即可。（圖／IG@hince_official）

◾ 黑眼圈、淚溝、毛孔不明顯，想要妝感清透：用「有色蜜粉」

用校色隔離乳先均勻膚色後，若臉上的黑眼圈、淚溝、毛孔等瑕疵並不明顯，可以直接使用「有色蜜粉」，取粉後以「壓」的手法，將粉體平鋪到臉上，就能使妝容的平整度提升，同時有清透感！

 ▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲想要妝感清透用有色蜜粉。（圖／IG@maccosmeticstaiwan）

◾ 黑眼圈、淚溝、毛孔明顯，想要遮瑕力道強：用「有色粉餅」

若需要遮瑕的地方比較多，這時候則使用「有色粉餅」，取粉時要確保「整個粉撲都均勻沾取」，接著用「壓」的手法平舖在毛孔等瑕疵較為明顯、想要遮瑕的地方，就能使妝容平整度提升，同時具有適當的遮瑕力道。

 ▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲想要遮瑕力強用有色粉餅。（圖／IG@integratetaiwan）

2：眼影用「一個」顏色就好

出門趕時間實在沒辦法一個一個暈染堆疊眼影！可直接選平常畫眼影的霧面中間色，從「睫毛根部」先畫，慢慢往上到眼皮折線處一點點，接著再沾一次顏色並加深睫毛根部，就能靠一個顏色做出漸層且幫助消腫，最後刷出根根分明的睫毛，眼妝就完成！

 ▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲眼影只選平常畫的霧面中間色。（圖／IG@thetoollab_official）

3：腮紅不只畫在臉頰，全臉色彩統一很重要

腮紅選擇清淡、重複刷、無腦刷都不會變紙紮人的淡色系！先鋪在雙頰增添自然氣色，接著刷子上的餘粉輕輕掃過鼻頭、下巴、眼皮，可幫助全臉色系一致！全臉色系只要統一，看起來就像素顏自帶紅潤感、好氣色。

 ▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲全臉色系統一很重要。（圖／IG@thetoollab_official）

4：適當打亮與修容，創造自然立體度

想要妝容看起來更精緻有精神，適當地打亮與修容很重要！這個步驟可有可無，完全看個人需求，修容只需要輕掃在「眉頭與鼻樑相連的C字處」，就立刻讓眉眼有神；打亮則建議選擇「無底色的」，放在鼻頭、眼皮、一點點顴骨，讓肌膚若有似無的透著光，宛若天生肌膚好到自帶光澤！

▲10分鐘完妝 。（圖／翻攝自IG）

▲適當打亮與修容可以讓妝容更精緻。（圖／IG@ponysmakeup、@hince_official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 化妝, 妝容, 底妝, 眼影

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