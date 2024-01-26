巴黎高訂周／宋慧喬穿紅絲襪絕美看FENDI秀！禮服變華麗法棍包、皮草新進化

記者鮑璿安／台北報導

巴黎高訂周最後一日，由FENDI呈現 2024 春夏高級訂製服系列，藝術總監 Kim Jones 利用極簡的精確剪裁和奢華工藝相融，體現高訂美學的多樣性，核心元素皮草流動到夾克、裙裝之上，瞬間點亮日常造型。品牌大使韓星宋慧喬、「蜘蛛女」贊妲雅（Zendaya）都頂著新髮型亮相，成為秀場頭排的矚目焦點。





▲宋慧喬。（圖／品牌提供）

▲TWICE成員Mina。（圖／品牌提供）

▲Zendaya 。（圖／品牌提供）

宋慧喬本次看秀造型以溫婉的中分髮型，輕柔的翻領外套搭配上紅絲襪現身，Zendaya則換上俏皮的眉上瀏海，合身的禮服加持下顯現女神體態。關於本季的構想，FENDI 高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones 如此說，「我一直在思考存在於 Karl Lagerfeld 與 FENDI 品牌裡的未來主義。在這一季的高級訂製服系列中，人文主義是未來的核心；有身體、廓形中的廓形、人，還有手工製作衣服的精湛技藝。這一季系列的主題是結構和裝飾，兩者密不可分。我想要的是一種精確與情感並存的理念。」

▲FENDI從全新「Scatola」（「盒子」之意）廓形點題，以流動精準的幾何打版工藝形塑現代化禮服 。（圖／品牌提供）



如今的高訂已經轉化為實用主義和浪漫兼具的模樣，FENDI從全新「Scatola」（「盒子」之意）廓形點題，以流動精準的幾何打版工藝形塑現代化禮服，量體輕盈修身卻不失華麗感。聚焦至品牌標誌性的皮草，全新形式的整片羽毛狀流蘇變成新的毛皮，擁有流動感，走動時候搖曳生姿態，進而轉化為流蘇半身裙。Kim Jones喜愛日本文化，設計語彙中常借鑒日本傳統元素，本次出現羅紋針織長裙優雅地包裹著打結的日本繩縛藝「Shibari」縛帶，採用最上等的羊絨和小羊駝紗線混合編織，觸感細膩貼膚。柔軟的鱷魚皮貫穿整個系列，運用在服裝和配件上，包含夾克和外套單品。





▲日本繩縛藝「Shibari」縛帶變奏為禮服 。（圖／CFP）

多款訂製的 Baguette 包款更成為這場高訂秀的驚喜環節，與這一季用在製作高級訂製服的衣料相呼應，從飾以貂皮內襯的柔軟鱷魚皮大衣，到飾以流蘇和飄逸柔美的刺繡單品。全場最奢華的Mini Baguette 包款採用 18K白K金、密鑲白鑽包扣，在鱷魚皮的包身上貼有鉑金箔片，以精湛工藝與高訂的華麗態度相互映襯。





▲Baguette 包款也走向高級訂製化，與禮服材質呼應 。（圖／品牌提供）