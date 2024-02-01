過年必備！六款「喜氣紅色美甲」推薦　復古寶石、櫻桃紅應景又可愛

文／美人圈

準備迎接2024農曆年的到來！在新的一年來臨前，不妨換上喜氣的「紅色美甲」去去霉運，讓接下來一整年都可以有滿滿的好運氣！以下帶來六款顯白又有質感的紅色系美甲範本，讓女孩們提前換上美美的「紅色美甲」迎新年。

喜氣紅色美甲推薦

1：紅白格紋

如果不喜歡太過華麗的款式，非常推薦將經典不敗的格紋元素放在指尖上！如果只擦單一的大紅色，可能過於俗氣，但搭配上紅白的格子，瞬間變得超可愛，帶有櫻桃的紅色，不僅符合過年的喜氣感，又不會太過高調、浮誇！

2：復古寶石

有可愛的雪花亮片及金色細閃，加上復古宮廷風的寶石作點綴，整體混搭不僅不突兀，反而相當的好看、有重點，從聖誕節一路到農曆新年都相當應景。

3：櫻桃紅色

雖然說大紅色很顯白，但一不小心真的會很俗氣！不如試試看可愛的櫻桃紅色，有同樣的顯白效果，不過看起來更加活潑，即使只擦單色也不會顯得無趣，拍照起來還相當的上鏡，過年不僅妝容要美美的，就連指彩也要超吸睛！

▲櫻桃紅顯白又可愛。（圖／IG@wonaareum、@labeau_nail）



4：花叢暈染

近幾年相當流行暈染的美甲款式，由粉色、天空藍及抹茶綠色的搭配，就好像是花叢一樣！不僅有過年必備的紅色，粉嫩的花叢也象徵著春天的來臨，設計獨特又充滿巧思。

5：水彩暈染

使用帶點楓葉橘色調，搭配上透色質地，就像指間上被潑灑水彩後暈開一樣！不會過於飽和的色澤，讓指甲看起來呈現出晶瑩剔透的光澤感，真的相當耐看，讓人忍不住一直低頭盯著自己指尖看！

6：寬邊法式

法式感美甲也是近期超流行的款式！選擇亮眼的紅色做成法式指彩，底層採用透透的膚色果凍甲面，應景又低調，即使過完年也不用急著去換甲！如果是短指甲的女孩，選擇法式指彩，還可以讓甲面有被延伸的感覺，是讓雙手更纖長的小秘訣唷。

▲法式感美甲一直都是流行款式。（圖／小紅書@Channel8_）

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