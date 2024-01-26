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寒流到來！居家必備暖身又增溫的養生飲品　助眠還養顏都能做到

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記者李薇／台北報導

氣溫持續下探，不少增溫小物都大賣，以下就盤點多款可以暖身又養顏美容的飲品，熱熱喝讓身心靈都瞬間被療癒，放鬆心情很有感。

＃Angel's Brew 夢的低語放鬆複方博士茶

▲Angel’s Brew,煦願軒,OH!BOX,滴雞精,花草茶,茶,養生。（圖／品牌提供）

有鑒於現代都市人生活壓力大，繁忙得找不到情緒出口，Angel's Brew嚴選歐洲之葉（Euro-Leaf）有機認證草藥植物，運用藥草學、天然療法的概念，調配出香氣順口又可以療癒身心的花草茶，尤其是針對睡眠不佳問題，更推薦夢的低語，運用薰衣草、洋甘菊、蜂蜜香蜂草等花草搭配，不含咖啡因的博士茶為基底，睡前一杯不僅很放鬆，更可以幫助後續暖暖入睡。

＃煦願軒 滴雞精

▲Angel’s Brew,煦願軒,OH!BOX,滴雞精,花草茶,茶,養生。（圖／品牌提供）

害怕雞精太過濃郁，不少女性會選擇清爽的滴雞精來滋補養身，溫熱之後就像是雞湯一樣順口，同時裡面含有的營養素與高能量，更可以補充精氣神，煦願軒的滴雞精採用12到13周，具有產銷履歷的紅羽土公雞，運用古法陶甕萃取成分，將雞的營養全部濃縮到小小一袋，全程不加一滴水，可以迅速補充優質蛋白質。

＃OH!BOX 潤妍茶

▲Angel’s Brew,煦願軒,OH!BOX,滴雞精,花草茶,茶,養生。（圖／品牌提供）

擁有好氣色是許多女性都夢寐以求的事情，來自南韓OH!BOX將漢方智慧結合台灣茶葉，製作出多種養生茶包，其中，潤妍茶裡面添加決明子、紅棗、玫瑰花、薑黃等成分，喝茶的同時順便補氣，決明子更是有明目的效果，對於常用3C產品的上班族達到輕鬆養護。

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關鍵字：

Angel’s Brew, 煦願軒, OH!BOX, 滴雞精, 花草茶, , 養生

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