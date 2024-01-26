迪士尼100周年大作《星願》　經典回歸交織夢想追逐的奇幻旅程

文／女子學

1923年，華特迪士尼與其兄長共同成立「迪士尼兄弟工作室」，當年的小小工作室，在百年後的今天成為了影壇的意見領袖；重視節慶與儀式感的迪士尼，在100周年推出了電影《星願》，其重要性自然不需多加說明。乘載了公司的期望與榮耀，在3D動畫的基礎上增加了2D的手繪風格，使《星願》有別近年數部迪士尼動畫電影，更有些類似繪本的童趣風格。

配音的部分，由曾出演《西城故事》Anita的亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）為女主角艾霞獻聲，《神力女超人1984》克里斯潘恩（Chris Pine）為走火入魔的獨裁國王摩尼菲配音。最為人津津樂道的，莫過於本片主題曲〈This Wish〉造成的轟動，台灣中文版的王心凌、中國中文版的張靚穎、日文版的生田繪梨花、韓文版的IVE安俞真，都在各國登上了新聞版面。

一起探索羅莎市的美，你的渴望就將轉為願望

▲《星願》劇照。（圖／迪士尼提供，下同）

故事發生在遙遠的羅莎國（Kingdom of Rosas），由擅長魔法的摩尼菲國王與王后阿瑪亞所建立，能夠以魔法呼風喚雨的摩尼菲，在國內受到百姓愛戴；摩尼菲擁有能實現他人願望的魔法，因此讓人民在成年當天，獻上自己的心願來交給國王保管，期許有一天摩尼菲能為自己實現願望。17歲少女艾霞在祖父生日當天，前往參加面試國王學徒的工作，卻也因此明白摩尼菲控制百姓思想的真相。

片頭〈Welcome to Rosas〉唱出了艾霞對於羅莎的愛，歌詞中充滿對摩尼菲國王的崇拜，輕快旋律下講述了實現心願的夢幻理想，卻也彌漫著一股不切實際的毛骨悚然。願望是否能被實現，取決於摩尼菲單方的評斷，美其名避免百姓因為無法實現夢想而感到失落，實則藉由人民交出心願的方式，限制了人民追尋夢想的野心，只為了確保國家的安定與穩固自己的權力。

當人民失去心願的那一刻，也不再因為憧憬而神采奕奕。

我許下心願，所有的夢想不再設限

眼見不平的艾霞受到摩尼菲國王的冷落，難過之際便向天邊的星星許下星願，期望所有的夢想不再設限；不辜負艾霞的祈禱，星星化身為可愛的光球，成為了艾霞反抗摩尼菲的夥伴，共謀解放所有人的心願。擁有魔法的星星，成為了摩尼菲眼中不容忽視的威脅，為了消除眼前強大的對手，摩尼菲不惜發布追殺令並使用禁忌魔法，卻也在此時，人民也開始產生了對國王的質疑。

為了實現心中冀求的願望，人們因此在生活中有了動力，在追逐夢想路上揮灑汗水的人，往往綻放著璀璨奪目的光芒。電影以「交出心願」暗喻人在成長過程中，逐漸忘記、放棄心中的願望，渴望藉由他人力量的想法，使人漸漸變得怠惰，眼神中的光芒也隨著時間消耗殆盡。《星願》巧妙融入迪士尼的經典元素，在艾霞為夢想挺身而出的同時，也讓觀眾帶來懷舊之情。

以販賣夢想成就大業的迪士尼，在百年紀念以《星願》的上映，使影迷想起過去遭自己遺忘的夢想，重新點燃圓夢的希望。

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