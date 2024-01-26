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情人節約會小心機！零破綻從頭美到腳　連補護手霜都有學問

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

情人節即將到來，別再常常抱佛腳，提前精心準備細節，到了當天才可以零死角登場，以下就盤點多款情人節必備的心機小物，讓妳從頭到腳都是零破綻，驚艷另一半的感官。

＃LUSH 心動魔法汽泡彈，售價230元

▲LUSH,Diptyque,迪奧,L’OCCITANE,香氛,香水,情人節,。（圖／品牌提供）

英國香氛品牌LUSH的氣泡彈絕對是冷天療癒單品，放入水裡就會迅速釋放泡沫融化的瞬間，浴缸浸滿淺紫色水花，不僅視覺很可愛，更是在泡浴的過程中，釋放「心動魔法」，草莓與覆盆子交織而成的香甜氣息，泡完身體自然散發迷人香氣，誰聞誰心動。

＃Diptyque 肌膚之華髮香噴霧，30ml、售價1950元

▲LUSH,Diptyque,迪奧,L’OCCITANE,香氛,香水,情人節,。（圖／品牌提供）

宛如情人節纏綿、肌膚相觸的溫暖親近，Diptyque在品牌50周年之際，發表全新的香味肌膚之華，一上市就立刻受到許多香迷的好評，2024年再度推出髮香噴霧，不添加酒精的成分，可以噴灑在頭髮或是織物上面，讓香氣更加綿長，甚至就像是自己的體香，比起香水更有溫柔、親切的初戀感。

＃迪奧 Miss Dior親吻香膏，3.2g、售價2800元

▲LUSH,Diptyque,迪奧,L’OCCITANE,香氛,香水,情人節,。（圖／品牌提供）

引領亞洲最熱賣的Miss Dior擅長繽紛華麗的花果香，害怕約會噴香水太刻意嗎？那這一款親吻香膏會更適合妳，小巧宛如口紅大小，不僅可以隨身攜帶補擦，融化於肌膚的清新香氣，更是可以讓人想近距離親近，重點是蒙田灰與粉紅色交織的千鳥格紋，拿在手上補香，簡直成為藝術。

＃L’OCCITANE 草莓櫻花護手霜，30ml、售價400元

▲LUSH,Diptyque,迪奧,L’OCCITANE,香氛,香水,情人節,。（圖／品牌提供）

想要偷偷增加迷人香味，讓對方想更進一步，抹護手霜的動作可以說是再心機不過，塗抹的瞬間可以散發出誘人的香氣，同時又可以滋潤雙手，細緻滑嫩的肌膚哪個人不會想牽，還可以順勢讓身體香噴噴，真的是妙招。

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關鍵字：

LUSH, Diptyque, 迪奧, L’OCCITANE, 香氛, 香水, 情人節

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