6款「檀香調」洗沐清單給邁入成熟的你　Dior曠野之心、凱嵐蠟燭最好評

文／女子學

過了30歲，到了所謂的「輕熟之時」，大部分的人自裡到外，都有著或多或少的改變，可能是內在有更深層的心靈成長、生命體悟，也可能是喜歡的事物與過往逐漸不同，開始會接觸，抑或是對某些以前不感興趣的東西起了好感。

拿無形又神秘的味道來說吧！少男少女時期傾心的氣味，勢必與現在有所不同，其中最廣為討論的，就是充滿多層次的「檀香調」，那種舒心又沉穩的感覺，象徵著我們所邁入成熟的階段。本次，特別以6款含有檀香的洗沐用品，推薦給低調又想展現自我的你。

洗髮類



黑淬絲漢方控油豐盈洗髮精

MIT品牌黑淬絲，近期將舊品項升級2.0版本，使原先的熱賣款漢方控油豐盈洗髮精，又提升到另一個境界，主打扁塌細軟髮，打造強韌豐盈秀髮，強健髮根，減少髮絲分岔斷裂；在香調方面，採用法國香氛精油細緻調配，舒心木質檀香讓人在洗澡時，也能享受於森林般沐浴的清新感。

▲黑淬絲漢方控油豐盈洗髮精。（圖／黑淬絲官網）

而在原料端，有幫助舒緩修護的日本扁柏油、羅勒葉萃取，以及增強豐盈感的魚腥草、生薑、啤酒花等等，另外還有白芒花籽油、向日葵籽油帶來水潤的保濕力，可搭配新品「水潤輕感髮肌護髮素」一起使用，最後再以品牌氣墊木梳收尾作最後的紓壓，完成一整套簡單的居家沙龍！

hoi！LAB實驗室香氛洗髮精（雪松檀木）



知名居家品牌hoi！好生活，一直以來都是簡約、收納單純的日系風格，擄獲許多小資族群的心。而品牌的香氛類用品，也有推出洗沐專區，強調無皂鹼、添加高比例香水，使持香度再升級，一整天都能香香的，使人心情愉悅。

▲hoi！LAB實驗室香氛洗髮精。（圖／hoi！好生活官網）

hoi！的洗髮精共有3種味道，這邊特別介紹這款「雪松檀木」，前調為清新的迷迭香、中調為溫潤的紫羅蘭、古云香，後調則以穩重的檀木和乳香為底，藉以延續森林系的饗宴，那種如同剛洗完澡的恣意感，令人愛不釋手。

沐浴、乳液類



Dior曠野之心沐浴露



說到這款香氛，不少人腦中浮現的，大概是好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）拿著電吉他彈奏的魅力畫面吧！大品牌與代言人加持，使該香氣的香水和洗沐用品，廣受大眾好評。

▲Dior曠野之心沐浴露。（圖／Pinterest）

雖然本體看起來是屬於男性的香調，木質調搭配柑橘調，穩重中帶點狂野，但隱藏在後味的檀香，恰巧成為畫龍點睛的細緻氣味，緩緩顯現舒適、自在的沉浸感！也因此，這支香味無論在中性或女性市場，也受到一定的歡迎。

Aesop滋潤芳香身體乳霜



每次經過Aesop，似乎在一瞬間便掉進了氣味漩渦，舒心、豐富的柔順草本氣息，更令人不由地跟著放鬆起來。

▲Aesop滋潤芳香身體乳霜。（圖／Pinterest）

主要以香橙、香草、檀香組合成的Aesop滋潤芳香身體乳霜，含有保濕的澳洲胡桃和檀香精油，能有效修護乾燥肌膚，還能散發出優雅舒適的氣味，讓繁亂的身心得以暫時獲得緩解；可於出門前或洗澡後使用，從頸部到腳趾，集中在手肘、膝蓋、小腿等容易乾燥的部位。

香水、香氛類



雅詩蘭黛檀沙玫瑰 Desert Eden

玫瑰香調一直是女性喜愛香氣的前三大排行榜，那溫柔、柔和的氣息，著實教人安心，而豐潤的感受，更能藉以表現個人的風格特色。

▲雅詩蘭黛檀沙玫瑰淡香精。（圖／Pinterest）

被譽為「自帶高級感」的雅詩蘭黛檀沙玫瑰淡香精，以土耳其玫瑰、檀木、乳香為基底，噴上後彷彿置身神秘的中古世紀，而慵懶的焚香氣息和馥郁的花香，則令人心曠神怡。此款香水，在Dcard和@cosme都有很高的討論度，網友們紛紛表示是送禮自用兩相宜的好物。

凱嵐蠟燭安穩之丘



在這個充滿「儀式感」營造的時代，各類居家用品層出不窮，而香氛蠟燭，便是近幾年的新寵兒，大家都試圖找到一個，可以代表自己家裡的味道。

▲凱嵐蠟燭－安穩之丘。（圖／凱嵐官網）

療癒系品牌凱嵐，在香氛蠟燭的調製上下了不少功夫，其中最受大家歡迎的正是這款「安穩之丘」。濃郁的木質調，與堅毅的皮革、舒緩的檀木，形成的巧妙的融合，加上高級精油並高含量地的添加，使點燃後之氣息自然發散，營造家居中安穩、悠閒的感受。

說到這裡，你是否也感覺能嗅到檀香那舒適、平穩的氣味呢？說起來很奇妙，撇開宗教層面，每回至廟宇時，燒香的味道對某些人而言，也有安定、舒服的作用，或許，檀香本身就是一個能撫平我們的療癒之味呢！

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