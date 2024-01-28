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「短影音」無止盡的播放循環　最直接的快樂卻暗藏4個危機

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文／女子學

在社群更新快速的時代，我們打開手機的每一刻都在接受訊息。近期各社群平台更是啟動「短影片」機制來吸引使用者的目光。不論是Facebook 、Instagram Reels還是YouTube shorts等平台都有短影音的存在。

短影音會流行的原因，不外乎是給了使用者無限的娛樂。只要點開一部短片，就能快速得到最直接的快樂或是資訊，使其陷入無意識的播放循環。

這樣的狀態，也有專家指出正是因為短影音會刺激大腦釋放多巴胺，導致用戶成癮，時間久了甚至會有注意力不集中等問題。除此之外，短影音對我們的影響有多少，也是本篇文章想探究的重點。

▲短影片盛行。（圖／《觸及真心》劇照）

1. 浪費了許多時間

短影音既快速又大量的存在模式，最直接的影響就是浪費了使用者的時間。在面對輕鬆又快樂的影片前，能做到節制的人少之又少，特別是青少年及年輕人，常常一不注意就耗費幾小時在這之上。

短影音甚至已經成為朋友間的溝通橋樑，看到好笑的影片先分享再說，常常看完自己的推薦影片，還會被朋友分享的影片吸引，一來一往間，時間就不見了。

▲短影音資訊碎片化。（圖／免費圖庫Pexels，下同）

2. 資訊碎片化，不完整也不一定正確

短影音所帶來的高流量，也讓創作者多方面的傳遞各種資訊。在時間有限的短影片裡，我們接收到的資訊都是簡化再簡化，實際上好像獲得了知識，但其實也只是片面。而短影音更是存在許多未經查證的假消息，所以，要如何有益吸收短影音帶來的資訊，也是使用者需要思考的問題。

3. 推薦內容太多，吸收不需要的資訊

近來使用各平台最有感的，無非是內容的呈現方式。不管是IG或是YouTube都開始大量的推播短影音。使用者所接觸的短影音，從美食介紹、搞笑影片、新聞片段到各種雜七雜八的資訊分享，可說是包羅萬象。不過應該有八成不是我們需要的，甚至它快速的滾動模式，常常導致我們「過目即忘」。時間久了，也讓我們的身心多了許多無謂的內耗。

4. 長期觀看容易缺乏耐性

回歸到前言所提及的內容：「短影音會刺激大腦釋放多巴胺，導致成癮。」這點最大的影響，就是讓使用者的注意力下降。短影音給了我們很簡單又直接快樂，也讓我們習慣在最短的時間洞察資訊的重點。長期下來，不僅會使我們倚賴這種方式獲取資訊，也會使我們沒有耐性專注在其他事情上，例如：閱讀或是觀看時間更長的影片。

短影音的存在給了我們很多快樂，同時也暗藏諸多危機。雖無法改變社群的推播機制，但使用者「有意識」的使用才是根本的解決之道。

此外，大部分的短影音都是創作者用心製作的作品。本篇文章並不是要倡導拒絕所有短影音，而是想提醒使用者勿過度沉迷。做到適當的放鬆，讓大腦更健康的活動才是最好的。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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