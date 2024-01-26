想提神醒腦卻更累？營養師點名：提神飲料、超加工食品少吃為妙

▲超加工食物會讓身體產生發炎反應，導致身體變更累。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

你有沒有這種經驗，吃飽了感到特別疲憊？營養師程涵宇分享，原來吃了一些食物也會讓你越來越累，像是提神飲料雖然喝了讓人活力滿點，但快速帶給身體能量後，又會快速下降，讓你越來越累！

#能量飲料

營養師程涵宇指出，喝能量飲能讓短時間變得有精神，曾有研究發現，注意力和記憶力可以增加24%，主要原因是所含的超高糖和咖啡因，一罐能量飲料的糖甚至可以高達52g，遠遠高出一天的上限。程涵宇解釋，當大量的糖進到身體會使血糖迅速上升，快速帶給身體能量，但又會快速下降，可能會感到比喝飲料前更疲累，且還有可能會降低睡眠品質，讓身體無法正常修復，建議適量喝，切勿過度依賴。

#油炸食物

高油低纖會降低腸道蠕動，人體消化速度一慢，就會使身體能量、營養吸收也變慢，而且油炸食物大多缺乏維生素、礦物質，因此產生疲勞感，建議油炸食物少量吃，一周最多一至兩次就好。

#低熱量食物

不少人都用低卡餐減肥，但是要注意熱量是提供能量維持生命所必需，如果熱量不足會造成代謝變慢甚至荷爾蒙失調，反而會讓人感到疲憊，建議減重還是要透過專業營養諮詢再施行，找到適合自己的飲食方式最健康。

#超加工食物

超加工食品是指除了加工的製程，額外添加糖、鹽、油，還會加入多種家裡烹飪不會出現的化學成分（防腐劑、甜味劑、色素等食品添加物），讓食物外表變得更吸引人、把味道變得更濃郁，像是加上營養素含量低，不但造成身體發炎反應讓我們更累，還會造成肥胖及影響認知功能、情緒，像是香腸火腿、微波食物、碳酸飲料都屬於超加工食物。