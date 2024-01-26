夏琳王妃高明穿搭暖又顯瘦　被控不當開銷生日低調過

▲摩納哥夏琳王妃（左）25日慶46歲生日，與親王阿爾貝二世、龍鳳胎兒女到Condamine市場欣賞7層大蛋糕。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日天氣冷颼颼，多數人都出動羽絨外套，一不小心就穿成「熊」模樣，時尚品味備受肯定的摩納哥「冰山王妃」的夏琳（Charlene Wittstock），在25日歡度46歲生日當天，親自示範低溫穿搭法，她穿灰色毛衣再裹上同色系圍巾，外罩義大利精品品牌Max Mara約45,000元的長版駝色羽絨背心，顯瘦又保暖，也恰好與9歲女兒Gabriella公主配成母女裝。

夏琳王妃於生日當天，與丈夫摩納哥親王阿爾貝二世（Prince Albert II）及龍鳳胎兒女一同造訪Condamine市場，欣賞為她生日製作的7層大蛋糕，王室並未舉辦任何慶祝活動，外界揣測是因為她生日前夕被前王室會計師爆料她有不當開銷，指稱她以低薪聘用非法移民，她因此選擇低調度過46歲生日。

▲夏琳王妃於國慶穿向法國品牌DidierAngelo訂製的大翻領雙排扣紅色大衣，也為女兒Gabriella訂了同款深藍色大衣。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

不過生日造型仍經過精心搭配，熱愛親子裝的夏琳王妃以灰色搭Max Mara駝色羽絨背心，女兒Gabriella也以同色系穿搭亮相，駝色羊毛外套出自與Max Mara同集團的姊妹牌MAX&Co.童裝系列；母女倆在摩納哥國慶上也以母女裝現身，一紅一藍的大衣與帽飾均是向法國時裝屋DidierAngelo訂製的特別款。