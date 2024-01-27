G-SHOCK夯錶「農家橡樹」尺寸縮小　女生戴不卡手了

▲南韓女團ITZY佩戴G-SHOCK單色設計且尺寸縮小的GMA-P2100系列腕錶。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO強悍與陽剛風格著稱的G-SHOCK，聽到粉絲想要小尺寸錶款的心聲了，代言品牌的南韓女團ITZY親自上陣，示範被暱稱為「農家橡樹」的八角錶圈2100系列精巧型的GMA-P2100腕錶，錶殼較過往縮小了2.7毫米，等於尺寸是一般GMA-S2100的94%，錶帶也縮減10mm，手腕纖細的錶迷戴上不再覺得卡手了。



▲G-SHOCK GMA-P2100-2A（左起）、GMA-P2100-4A與 GMA-P2100-7A腕錶，各3,600元。

新款「農家橡樹」GMA-P2100腕錶不僅佩戴的舒適性大幅提升，顏色也亮麗活潑，分別為綠松藍色、亮粉色與白色款式，均採簡潔的單一配色，藉由面盤、刻度與指針等不同零件皆採用不同深淺度設計，讓整只錶看起更具層次立體感。



▲Swatch瀑布SPLASH DANCE腕錶，6,950元。（圖／Swatch提供，以下同）

同樣走在流行尖端的Swtach，最新力作POWER OF NATURE系列腕錶靈感源自大然無與倫比的力量，打造瀑布、沙漠、冰山或森林等4大主題各2款錶，錶款各展現自然景觀色調、特色，例如瀑布主題呈現「傾瀉水流」錶盤設計，而沙漠啟發的錶款則以沙色為主色調，連面盤都已沙質飾面，讓人一眼能辨別深具魅力的自然奇景，此系列共分1月與3月兩波上市。



▲Swatch礫岩SUNBAKED SANDSTONE腕錶，6,750元。