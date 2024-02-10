用「口腔黏膜色」挑唇彩！日系彩妝趨勢又掀轟動　全力打造自然感

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自loveliner_official IG、andbe_official IG、opera_cosmetics IG

雖然近年韓風很盛，但日系美容彩妝仍有魅力，日本女孩出門必化妝，總是花很多時間打造出自然妝感，近期乾淨透亮的底妝仍是重點，此外還有彩色毛流感與髮色搭襯，甚至流行「黏膜色唇彩」，用「口腔黏膜」挑選色號，是不是很跳脫想像？

TIPS 1：彩色的毛流

彩色的毛流感是近年日系很重要的關鍵，從日系開架產品就可以看出來，藍色、粉紅色或是橘色的睫毛膏、染眉膏等等，紛紛出籠，最重要的更是因為繽紛的髮色影響，所以妝容也開始走向多彩的風格，打造出整體的造型感。

TIPS 2：黏膜色唇彩

黏膜色唇彩近年很流行，因為比起大紅色，自然裸透的黏膜色更可以展現出清爽好氣色，同時各種場合都很可以搭配，也不會給人太過銳利的感覺，而且用嘴唇內部的黏膜色挑口紅也比較不會出錯，更容易顯出肌膚白皙。

TIPS 3：潤透的底妝

從開架賣翻的單品就可以發現，日本女性普遍有肌膚乾燥的困擾，所以妝前打底是女孩都很重視的事情，要做好完美的潤澤底妝才會更貼膚，尤其是使用起來不油膩又保濕的單品，絕對是首選，一瓶做到防曬又可以提亮膚色，後續粉底不用太多都可以展現乾淨膚質。