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心裡最重視的是什麼？超準心測分析你的內心

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

生命中有很多事情都很重要，但你知道你自己其實最重視的是什麼部分嗎？家人、工作還是愛情呢？以下這個心理測驗就可以分析出你最在乎的是什麼。

Q：以下這張圖片你最先看到是什麼？

▲心理測驗,占卜,心測。（圖／小紅書）

A.一張臉

B.豎琴

C.同時看到

A.一張臉

你是一個非常重視工作的人，對於你來說，沒有什麼事情會比工作更重要，當然也會有不錯的回報，你很努力但是很低調，總是默默的付出，不希望被聚焦，某種程度來說也非常喜歡加班，因為你認為這是一種提升自己的方式，加上天生的領導才能，很容易成功，並且樂在其中。

B.豎琴

家庭的幸福與和諧是你很重視的一件事情，你很擅長處理家庭會出現的各種問題，雞毛蒜皮的瑣事都可以輕鬆拿捏，可以說是天生的情商高，會給予家人最好、最誠心地對待，讓他們過得幸福快樂是你覺得很重要的事情，無論遇到什麼事情都會堅定地站在家人身邊，陪伴度過難關。

C.同時看到

你很重視內心的平靜與和諧，喜歡在舒適、穩定的環境專注追求自我的成長，同時也很關注內心的感受，所以對於外在環境的輿論或是風聲，總是可以專注信任的往前，因為你知道自己要的是什麼，不會受到外在影響，也歸功於自我訓練的強大內核。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 心測

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