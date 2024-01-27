羅志祥戴851萬名錶唱跳high翻　不怕錶磕碰果然大戶

▲羅志祥於東森集團2323忘年感恩餐會上表演，掀起一波高潮。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／台北報導

東森集團2023忘年感恩餐會昨（26日）於台北世貿中心展覽1館盛大舉辦，羅志祥帶著舞群登台演出，大展唱跳天王魅力，high翻全場，他不僅表演賣力，造型也用心，身穿自創潮牌GOTNOFEARS紅色帽T，搭配2024年新錶、要價約851的瑞士名錶RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶。



▲羅志祥身穿自創潮牌GOTNOFEARS紅色帽T，搭RICHARD MILLE RM35-03新錶。（圖／記者李毓康攝）

眾所皆知，羅志祥是RICHARD MILLE的超級大戶，不僅融入他的日常穿搭，連登台表演也不怕錶飛了或磕碰，照樣戴著帥錶唱跳，也證明錶款的強悍性能，因他所戴的新款RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，為符合西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）上場比賽所需，裝配特殊的蝶形自動盤，讓佩戴者能夠直接控制自動機芯的上鍊。



▲羅志祥在衣帽間曬2024年新錶RICHARD MILLE RM35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，約8,510,000元。（圖／翻攝showlo IG）

昨羅志祥在東森忘年感恩餐會所戴的RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊錶，配有醒目的紅色錶冠，恰好與他所穿的紅色帽T色系相呼應，衣服上大大的3個黃色「GNF」，正是他2019年自創潮牌GOTNOFEARS的縮寫，他當最佳代言人宣傳自家品牌。

