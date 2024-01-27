陳美鳳快30年香奈兒大衣上身依然時髦　火辣身材數十年如一日

▲陳美鳳穿20幾年前在香港買的Gucci大衣，依然時髦有型。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

近幾日寒流讓人凍得受不了，「台灣最美歐巴桑」陳美鳳拿出壓箱寶，大衣全數出動，驚人的是每一件名牌大衣都有歷史，香奈兒（CHANEL）長外套已快30年、Gucci大衣也是她20幾年前在香港購得，今日看來依然時髦有型，也證明她的身材數十年如一日，完美駕馭「古董衣」。



▲陳美鳳是香奈兒VIP，從帽子、手套到大衣都出自香奈兒。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳活躍於演藝圈數十載，累積豐厚身家，是香奈兒等精品品牌VIP，她會買也惜物，曾曬出30年前香奈兒帥氣的皮革帽子，至今仍保存完善，讓女星蘇晏霈都忍不住留言說：「太懂得收藏了吧！」近日寒流，她則穿上快30年前的香奈兒雙排扣黑色大衣，搭配雙C Logo帽子與手套外出，女星方馨讚美說：「這外套完全不退流行，依舊在時尚最高點，超級好看！」她回應：「很耐穿，我也很喜歡。」



▲陳美鳳近期最常曝光的香奈兒酒紅色針織外套與圍巾。（圖／翻攝im_meifen IG）

另一件吸睛大衣則是陳美鳳20年前在香港買的Gucci黑色大衣，綁上皮革腰封盡顯她窈窕身材；近期她還常穿香奈兒綴滿銀色雙C Logo的酒紅色針織外套，證明時尚眼光精準，款款都是百搭設計。

