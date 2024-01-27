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巴黎高訂周／韓韶禧秀場追星娜塔莉波曼！　Dior仙氣雲紋綢改造70年前禮服

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▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior在2024春夏巴黎高級訂製服裝周首日發表。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

2024春夏高級訂製服裝周告一段落，Dior最新系列在羅丹美術館的花園裡展出，創意總監Maria Grazia Chiuri以距今70多年前迪奧先生所設計的La Cigale洋裝為啟發，雲紋綢（Moiré）則成為串起世代兩端的線索，為本季高訂增添靈動氛圍。而秀場上當然是眾星雲集，品牌大使韓星韓韶禧、娜塔莉波曼（Natalie Portman）更驚喜同框。

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior 2024年春夏高級訂製系列大秀會場內的BIG AURA（大光環）的藝術裝置 。（圖／品牌提供）

Dior 2024年春夏高級訂製系列發表會場內的BIG AURA（大光環）的藝術裝置出自於藝術家 Iebella Ducrot之手，由23件尺寸迥異的巨大服飾構成，以經線和緯線穿插，進而帶出本季其中一項重要元素雲紋綢（Moiré）。

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲雲紋綢結合雕塑感的剪裁是本季核心 。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

以回溯根源為出發點，本季取經迪奧先生在1952年秋冬高訂系列中設計的La Cigale禮服，擁有雕塑般的唯美結構以及雲紋綢，時隔半世紀依然是經典所在，雲紋綢賦予布料唯美自然的波浪線條，現今加入Dior女神式的斑斕虹彩，金、白、灰相互映襯，汲取自檔案庫對於禮服的設計巧思，帶來剪裁俐落的鏤空寬大裙襬、披肩晚禮服，現代化不失典雅風範，構建出新世代的Dior高訂風格。

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲實穿性的風衣單品開場，模糊高訂禮服既有廓形。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲▼ dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior 。（圖／品牌提供）

大秀開場就出現多套改良式風衣，運用高訂世界鮮少出現的抽繩、排扣一一疊加提高實穿性質，至中後段當然也少不了創意總監Maria Grazia Chiuri擅長的連身禮服設計，一套代表性的黑色天鵝絨禮服展現飄逸靈動之美，華美的羽毛披風搭在雙層烏干紗刺繡洋裝上，飾滿Millefiori圖案的黃色雲紋綢洋裝則是春夏時節活力來源，無不彰顯優雅風采。

▲▼ dior。（圖／品牌提供）

▲▼ dior。（圖／品牌提供）

▲▼ dior。（圖／品牌提供）

▲（依序）韓韶禧、娜塔莉波曼、蕾哈娜。（圖／品牌提供）

韓韶禧本次身穿Dior 2024春夏系列外套搭配長裙輕鬆看秀，紅唇和波浪捲髮加持下十分有氣勢，而驚喜亮點則是韓韶禧與娜塔莉波曼（Natalie Portman）的雙女神同框合照，韓韶禧見到偶像後變得像迷妹一般嬌羞可愛，簡直是「帶薪追星」現場。

 ►巴黎高訂周／宋慧喬穿紅絲襪絕美看FENDI秀！禮服變華麗法棍包、皮草新進化

關鍵字：

Dior, 2024春夏系列, 高訂, 韓韶禧, 娜塔莉波曼

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