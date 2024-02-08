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「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色

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▲▼ 星座。（圖／翻攝自TVN IG）

▲講話最傷人的星座Top 3。（示意圖／翻攝自TVN IG）

記者鮑璿安／台北報導

人在江湖上要知道說話是一門藝術，講話太委婉對方聽不懂，但是太直接又容易傷了和氣，有些人更是一開口就讓人捏把冷汗，幾乎是遊走在崩潰邊緣，以下就公開講話最傷人的星座Top 3！

Top 3 牡羊座

牡羊座保有直率、衝動的特點，這個特質周圍朋友都非常清楚，牡羊非常喜歡在第一時間表達自己的意見，不喜歡拖泥帶水，卻忽略了顧慮他人感受，因為過度直接讓人卻步。而且這種直截了當的風格也不是每個人都能接受，有時候可能讓人感到受傷，但他們依舊會我行我素、就事論事。

Top 2 天蠍座

天蠍座雖然會在深思熟慮後才進行發言，但可能在溝通時候過度帶入自我，即便是出於好意和關心，卻讓人聽了不太舒服，尤其當他們感到被冒犯或受到不公平對待時，天蠍座才忍不下這口氣，說什麼也要教育一下對方，造成言辭上的傷害。

Top 1射手座

射手座不太會隱藏自己的看法，雖然知道真話傷人，但也擋不住他們就是要說明白，可能在開玩笑或表達意見時忽略了他人的感受，使得對方感到受傷，也因為他們的坦率、太過於有話直說，省去很多時間，並不是有意針對誰，卻也得罪了人自己還不知道。

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關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 天蠍座, 射手座

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