fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／Moynat龍年限量「好柿花生」托特包！搭麻將、元寶皮革吊飾最討喜

>

記者鮑璿安／專題報導

農曆新年到來，應景的新年限定系列包款是時候出場，以高級訂製行李箱起家的法國百年品牌Moynat ，全新推出象徵「好柿花生」的限量單品，引領新成員Duo BB 托特包、小巧皮革吊飾來拜年，《ET FASHION》為大家開箱揭曉更多設計細節。

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Moynat全新迎來「Duo BB 托特包」 。（圖／品牌提供）

近年來在「Quiet Fashion」安靜奢華的時尚趨勢加持之下， Moynat這類標榜高級工藝、低調設計語彙的品牌大受歡迎，有別於各品牌推出涵蓋龍年元素包款，Moynat今年選擇以柿子、花生、發、數字8 等，象徵財富和好運的討喜元素打造限量配件包款，經典不過時，每年的穿搭都能夠派上用場。

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲「Duo BB 托特包」是以品牌經典的Duo Tote手袋縮小尺寸打造。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

新年獨家系列全新迎來「Duo BB 托特包」，是以品牌經典的Duo Tote手袋縮小尺寸打造，實用性的典雅廓形更適合日常使用，皮革選擇輕盈易於保養的 Taurillon，採用雙層縫製更為耐用，搭配隱藏式磁鐵開合、內襯撞色皮革，置物空間豐富。色系上則有新年應景的柿子印花以及素面灰色款式，無不彰顯品牌的高級皮革手工藝。

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲新年小巧皮革吊飾、Enveloppe 卡夾。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

這次也驚喜迎來了可搭配Duo BB 托特包的小巧皮革吊飾，童趣生動的插畫筆觸，以麻將中常見的八條、發、八萬為主要的圖騰設計在吊牌上；另也有花生、柿子、金元寶等招財款式，可將皮革吊飾疊搭在托特包上，豐富包款的變化性。品牌備受歡迎的小配件Enveloppe 卡夾，也有「好柿花生」圖案，或是經典Toile 1920 Monogram老花圖騰下方印製兩顆麻將的選擇，運用MOYNAT西方元素結合東方傳統文化意涵，格外有收藏價值。

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲皮革吊飾中國新年限定。（圖／品牌提供）

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Moynat 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲ENVELOPPE 卡夾中國新年限定。（圖／品牌提供）

關鍵字：

包開箱, 農曆, 新年, Moynat, 限定, 好運, 財富

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

超準！憑直覺挑一杯「最貴的酒水」　秒測你在別人眼中的樣子

脫單困難戶是你？「母胎單身人」5大特質：想太多自毀戀情

脫單困難戶是你？「母胎單身人」5大特質：想太多自毀戀情

皮膚科醫師曝「凡士林6大隱藏用法」　自製手膜省錢又實用

皮膚科醫師曝「凡士林6大隱藏用法」　自製手膜省錢又實用

網讚：好準！日網爆紅「最喜歡的女孩」心理測驗　秒測你的真實性格 「10個問題」秒測你對另一半佔有慾有多強？ 女星頭髮豐盈秘訣：范冰冰7天才洗一次頭、趙露思敏感洗護養頭皮 北部不塞車「走春景點」！桃園草莓學校最新親子熱點　台北夜櫻秘境必訪 「講話最傷人」星座Top 3！第一名太直接容易失言　完全不會看臉色 學會有些事情「管他的」　當個更好更快樂的大人 「公主病星座」Top 3揭曉！冠軍不是雙魚　隨和天秤其實超難搞

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面