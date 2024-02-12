包・開箱／Moynat龍年限量「好柿花生」托特包！搭麻將、元寶皮革吊飾最討喜

記者鮑璿安／專題報導

農曆新年到來，應景的新年限定系列包款是時候出場，以高級訂製行李箱起家的法國百年品牌Moynat ，全新推出象徵「好柿花生」的限量單品，引領新成員Duo BB 托特包、小巧皮革吊飾來拜年，《ET FASHION》為大家開箱揭曉更多設計細節。





▲Moynat全新迎來「Duo BB 托特包」 。（圖／品牌提供）

近年來在「Quiet Fashion」安靜奢華的時尚趨勢加持之下， Moynat這類標榜高級工藝、低調設計語彙的品牌大受歡迎，有別於各品牌推出涵蓋龍年元素包款，Moynat今年選擇以柿子、花生、發、數字8 等，象徵財富和好運的討喜元素打造限量配件包款，經典不過時，每年的穿搭都能夠派上用場。

▲「Duo BB 托特包」是以品牌經典的Duo Tote手袋縮小尺寸打造。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

新年獨家系列全新迎來「Duo BB 托特包」，是以品牌經典的Duo Tote手袋縮小尺寸打造，實用性的典雅廓形更適合日常使用，皮革選擇輕盈易於保養的 Taurillon，採用雙層縫製更為耐用，搭配隱藏式磁鐵開合、內襯撞色皮革，置物空間豐富。色系上則有新年應景的柿子印花以及素面灰色款式，無不彰顯品牌的高級皮革手工藝。

▲新年小巧皮革吊飾、Enveloppe 卡夾。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

這次也驚喜迎來了可搭配Duo BB 托特包的小巧皮革吊飾，童趣生動的插畫筆觸，以麻將中常見的八條、發、八萬為主要的圖騰設計在吊牌上；另也有花生、柿子、金元寶等招財款式，可將皮革吊飾疊搭在托特包上，豐富包款的變化性。品牌備受歡迎的小配件Enveloppe 卡夾，也有「好柿花生」圖案，或是經典Toile 1920 Monogram老花圖騰下方印製兩顆麻將的選擇，運用MOYNAT西方元素結合東方傳統文化意涵，格外有收藏價值。





▲皮革吊飾中國新年限定。（圖／品牌提供）





▲ENVELOPPE 卡夾中國新年限定。（圖／品牌提供）