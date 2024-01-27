這位咖啡師好貴氣！　林俊傑戴百萬卡地亞金錶、珠寶秀絕技

▲林俊傑化身為咖啡師，兩手各戴上卡地亞Santos腕錶與Juste un Clou釘子手環。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

被封為「行走的CD」的歌手林俊傑，不僅唱功了得，也具商業頭腦，身兼咖啡店老闆，近日他在海島度假時，便化身為咖啡師，露一手泡咖啡的好功夫，更吸睛的是他左右手上全是卡地亞（Cartier）經典之作，分別是Santos金錶與Juste un Clou釘子手環，行頭破百萬元。



▲林俊傑戴卡地亞Santos黃K金腕錶，大型款1,160,000元。（圖／翻攝jjlin IG）

日常私服與配件幾乎都是一線精品品牌的林俊傑，輕鬆度假時也是名錶、珠寶不離身，佩戴卡地亞要價116萬元的大型款Santos黃K金腕錶，此系列錶款是1904年路易卡地亞（Louis Cartier）為飛行家好友所設計，幾何造型錶盤、弧形錶耳和外露螺絲為其標誌性設計，他選擇K金錶鍊款相當吸睛，另附一條鱷魚皮錶帶可自由更換；他另一手則戴卡地亞Juste un Clou釘子手環，個性設計吸引時尚男女追捧。



▲林俊傑日前參訪威登家族故居，佩戴LV最新LES GASTONS VUITTONS LARGE TAG吊墜項鍊，323,000元。（圖／LV提供）

林俊傑不僅活躍於演藝圈，也深受時尚圈寵愛，日前受LV（Louis Vuitton，路易威登）之邀到巴黎欣賞2024秋冬男裝系列大秀，並親自造訪威登家族故居與鄰近工坊，他一身LV新裝同時搭配品牌首次為男性打造的珠寶系列LES GASTONS VUITTONS LARGE TAG吊墜項鍊，完美演繹型男穿搭。

