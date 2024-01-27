沛納海紅錶上手趙又廷戲魂上身　憂鬱小生放電迷死人

▲沛納海品牌大使趙又廷佩戴勃根地紅的Luminor Due系列新錶。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆新年將至，各品牌紛紛為華人市場推出應景的紅色錶款，沛納海（Panerai）打造亞洲限定的勃根地紅色三明治式面盤的Luminor Due腕錶，呼應年節的歡樂氛圍，品牌大使趙又廷上陣示範新錶，時而微笑又時而露出憂鬱小生神情放電，金鐘視帝果然是演技派。



▲趙又廷示範沛納海新錶，露出憂鬱小生神情。

趙又廷所戴的沛納海Luminor Due系列新錶，整體輕盈且纖薄，焦點是勃根地紅面盤呈現由中心向邊緣色彩逐漸加深的漸變色效果，暗夜中散發綠色螢光的細節與面盤色、黑色鱷魚皮錶帶形成對比，另一創新之處精鋼折疊錶扣首次搭載於Luminor Due系列42毫米錶款，優異外型與實用性兼具。



▲沛納海亞洲市場限定的根地紅Luminor Due系列腕錶，224,000元。

卡地亞（Cartier）也為農曆新年推出限定版錶款，為經典的TANK MUST腕錶換裝，採用大膽的紅色真漆面盤搭配鑲嵌鑽石錶殼，再配上亮面酒紅色鱷魚皮革錶帶，整體設計簡潔優雅，且洋溢喜氣，著實應景。



▲卡地亞TANK MUST農曆新年限定錶款，以紅色真漆面盤搭配鑲嵌鑽石錶殼，195,000元。（圖／卡地亞提供）