孫芸芸、 賽琳娜蛇錶上手超時髦　卡地亞美洲豹錶野性魅力迷人

▲賽琳娜於金球獎佩戴寶格麗珠寶，當中包括Serpenti系列頂級鑲鑽白金雙圈腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鐘錶圈形象最鮮明的兩款動物錶，當屬寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇錶，以及卡地亞（Cartier）Panthère美洲豹腕錶，從具象設計的頂級珠寶錶，到取動物招牌元素設計的日常錶款均備，由於裝飾性強烈，成為巨星與名流穿搭的最愛，美國女星賽琳娜（Selena Gomez）1月出席金球獎即戴上繞雙圈的寶格麗Serpenti鑽錶，孫芸芸也收藏高級珠寶系列的蛇錶，不一定得配禮服，搭牛仔褲也時髦極了。

▲寶格麗Serpenti系列頂級鑲鑽白金雙圈腕錶。



▲孫芸芸收藏寶格麗高級珠寶系列Serpenti蛇錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

賽琳娜出席第81屆金球獎時寶格麗珠寶戴好戴滿，當中包括Serpenti系列頂級鑲鑽白金雙圈腕錶，除了時標鑲鑽，蛇麟紋環圈也鑲滿美鑽，耀眼奪目；除了華麗版本，品牌推出適合日常穿搭的Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金腕錶，錶殼為蛇首造型，搭配蛇麟紋圖騰的錶鍊，風格摩登。



▲寶格麗Serpenti Seduttori精鋼與玫瑰金鑲鑽腕錶。

卡地亞美洲豹珠寶錶則有各式靈動姿態，不僅出現在面盤上的平面式鑲鑽美洲豹圖騰，還有更多立體的設計，具象的美洲豹可能趴在錶圈上，抑或繞成手鐲錶，呈現美洲豹大膽將錶盤叼在口中的模樣，散發野性魅力。



▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，2,130,000元。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）



▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹手環腕錶，4,120,000元。

抽象設計則反映在1983年問世的Panthère de Cartier系列中，卡地亞受美洲豹矯捷身姿啟發，為此系列錶款打造極致靈巧的錶鍊，配上方型錶殼，詮釋1980年代無憂無慮、自由奔放的時代精神，時至今日仍是品牌的熱銷款式。



▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶中型款，1,020,000元。