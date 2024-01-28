眼周沒顧好小心老3歲！「眼周保養」Q＆A一次詳盡解答

▲眼周保養沒做好，小心疲態洩漏年齡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人只重視大範圍保養卻忽略細節，保養沒有做到底，像是有靈魂之窗之稱的雙眼尤其特別需要被好好照顧，否則距離一近就看到眼周暗沉、細紋，小心視覺年齡老3歲，關於眼周保養問題，一次為你解答。

#使用眼霜會長肉芽？

眼周顆粒有分很多種，發生的原因有可能與遺傳、日曬、摩擦等原因冒出，眼霜主要功效在於為眼周肌膚保濕滋潤，預防細紋及老化，不必擔心擦眼霜會長肉芽。過度油膩滋潤的保養品，反而是造成毛囊阻塞、發炎，形成粉刺或痘痘的原因。



#眼霜保養順序為何？

為讓眼霜中的成分更好被眼周吸收，建議可以先使用眼霜，再使用精華液及乳液。也可以依據自身保養習慣調整順序。



#幾歲開始要使用眼霜 ?

使用眼霜沒有明確的答案，如果眼周有乾燥、細紋等問題困擾，即可使用眼霜加強眼周保養。

#眼霜與精華液是否可以同時使用？

若眼周特別乾燥、受到眼周問題困擾可以加強保養，但應挑選成分單純、低敏、易吸收的成分，並細心觀察自己肌膚狀況，否則過度滋潤反而會對肌膚造成負擔。

#眼霜可以改善黑眼圈嗎？

黑眼圈主要分為色素型（例如：過度刺激眼周）與血管型（例如：睡眠不足），若為色素型可以使用具有豐富活性成分的眼霜幫助改善肌膚暗沉，提亮眼周肌膚。

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