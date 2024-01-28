你的另一半是哪種屬性愛人？一張圖檢測分析

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人表達愛意的方式不同，有些人是張揚浮誇的，有些人則是細水長流的溫暖，而你的愛人屬於哪一種呢？以下這個心理測驗可以精準分析愛人屬性。

Q：你的第一直覺看到什麼？

A.老虎

B.城市日落

C.樹木

D.河川

A.老虎

你的另一半非常愛你，可以為你捨棄一切也在所不惜，在你生病或是有困難的時候，他們也願意不離不棄的陪伴在身邊，無論你做什麼事都可以陪伴在身邊，你們不僅是最好的戀人，也是如摯友一般的充滿信任情誼。

B.城市日落

你的另一半是屬於心思比較細膩的那一種，他們也許不是很激烈型的表達出自己的愛意，卻會在不經意的時候給你小驚喜，記住你的每一個生活細節，是很貼心的存在，比起前段較為炙熱的愛情，是屬於春風拂面般的溫暖。

C.樹木

你的另一半是屬於愛得隱晦的那種感情，他們從不說出我愛你，但是卻把你放進他們人生規劃中的一部分，他會為了彼此未來更好的生活努力工作，盡善盡美的譜出未來藍圖，是很堅定又深沉的默默為你付出。

D.河川

你的另一半對於愛情屬於被動型的對象，他們不太懂得怎麼製造浪漫，或是說話哄你開心，但是一顆真心是日月可鑑，在你工作很累急需肩膀的時候，他們一定會馬上到來，生氣想發洩一頓，也是耐心在一旁傾聽，參與你生活的點點滴滴。