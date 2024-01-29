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喝蜂蜜水通便？營養師揭9個「健康飲食騙局」：沒用還易發胖

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▲▼ 營養師揭9個健康飲食騙局 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒，有些你以為的「健康飲食」不僅無益反而對身體不好。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你是否也曾聽說過喝淡鹽水可以排毒？想補維生素C就喝果汁？甚至狂喝蜂蜜水想幫助通便？營養師谷傳玲就提醒，這些你以為很健康的飲食行為，實際上很傷身！她就揭露9種常見的「健康飲食騙局」，不僅對健康無益，有些還很有害，甚至容易發胖，快來看看你中了幾個？

▲▼ 營養師揭9個健康飲食騙局 。（圖／示意圖／達志影像）

＃喝白粥養胃？

軟爛的白粥容易消化，確實比較不費胃，但是也沒有什麼養胃的作用。

＃喝紅酒養顏美容？

葡萄酒裡的白藜蘆醇、花青素等營養素對皮膚確實是有益的，但是女性即使喝少量的酒也傷肝，所以喝紅酒不如直接吃葡萄更好。

＃喝淡鹽水排毒？

很多人說的排「毒」，是指身體代謝產生的各種廢物，其實只要正常吃喝就可以通過汗液、尿液和糞便排出體外，根本不用喝淡鹽水。谷傳玲更提醒，鹽水喝多了反而會增加高血壓的風險。

▲▼ 營養師揭9個健康飲食騙局 。（圖／示意圖／達志影像）

＃喝蜂蜜水通便？

只有極少數果糖吸收不良的人才可能管用，絕大多數人喝蜂蜜水的直接效果就是發胖。

＃吃無糖食品降糖

會標榜無糖的食品大多是餅乾、糕點等，這類食物的主要配料是麵粉，特別容易消化，吃這樣的「無糖食品」，血糖還是會快速飆升。

＃食物趁熱吃好消化？

像是粽子、湯圓等黏糯食物，確實是熱著吃比較好消化，但是其他食物，基本上沒什麼太大區別。反而是超過65度的熱食、熱飲，會增加食道癌的風險，所以食物最好別吃太熱的。

▲▼ 營養師揭9個健康飲食騙局 。（圖／示意圖／達志影像）

＃喝果汁補維生素C？

不是所有的果汁都富含維生素C，像是蘋果汁、葡萄汁、椰子汁等維生素C含量很低，而且果汁喝多了，還會增加脂肪肝的風險。不如直接吃些柑橘類水果或草莓、奇異果更有用，膳食纖維也更多。

＃喝紅糖補鐵？

想靠喝紅糖補鐵非常有限，還反倒很升血糖，也容易發胖。

▲▼ 營養師揭9個健康飲食騙局 。（圖／示意圖／達志影像）

＃喝大骨湯補鈣？

大骨湯的鈣含量連牛奶的1/10都不到，還很高脂、高嘌呤（普林），小心想補鈣不成，反而容易發胖。

關鍵字：

養生, 健康, 習慣, 錯誤, 飲食, 食物, 營養師

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