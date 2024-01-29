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減肥快吃！營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物：苦瓜是脂肪殺手

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▲▼ 營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享有助減肥的食物，吃對就能越吃越瘦。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

大家都知道想要減肥，「吃」絕對是個關鍵，除了注意飲食的份量，吃什麼也很重要，只要吃對食物，不用餓肚子還能有助於減肥！營養師Tun就在小紅書上分享能讓你「越吃越瘦」的9種食物，有些能增加飽足感，幫助控制食慾，有些能促進脂肪代謝、消除水腫，絕對是減脂期必備食物。

＃奇亞籽

奇亞籽可稱為「抗餓神器」，膳食纖維含量超高，小小一顆體積就能擴張12倍，能增加飽足感，讓人不再想吃別的東西，幫助控制食慾。

▲▼ 營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃橄欖油

橄欖油是優質脂肪來源之一，富含單不飽和脂肪酸，能降低低密度膽固醇和三酸甘油酯，適合拌沙拉或做減肥餐時用來烹飪。

＃海帶

海帶能促進脂肪分解，除了含有碘，還有豐富的鉀元素，鉀能和體內多餘的鈉相互作用，排除身體多餘水分，幫助消除水腫，有利於瘦身。

▲▼ 營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃普洱茶

普洱茶含有的多酚類物質能抑制糖苷水解酶、澱粉酶等酶的活性，減少腸道內糖（單醣）的可吸收、利用率，能幫助排油清腸。

＃萵筍

萵筍就是俗稱的「A菜心」，其熱量很低，100g熱量才29大卡，同時還富含豐富的維生素和微量元素。

＃蒟蒻

蒟蒻幾乎不含熱量，吃再多也不會胖，而且還很有飽足感，但建議要買蒟蒻絲、蒟蒻麵，不要買蒟蒻米。

▲▼ 營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃黑咖啡

黑咖啡是減肥好夥伴，能抑制食慾、加速代謝，並且提神醒腦，但要記住不加糖不加奶，一天也勿喝過量。

＃苦瓜

苦瓜所含的苦瓜素能清熱解毒，降低脂肪的生成，堪稱脂肪殺手，還能帶走體內毒素，讓皮膚變得嫩滑。

▲▼ 營養師曝「讓你越吃越瘦」9種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃蝦

蝦的胺基酸種類、數量和比例，都比較合適補充機體優質蛋白質，鈣含量更高居各種動植物食品前段班。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 飲食, 食物, 脂肪代謝, 消水腫, 飽足感, 營養師

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