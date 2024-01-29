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星巴克1／29起連續3天買一送一　有星冰樂快揪咖

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▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／業者提供）

▲星巴克本次推買一送一有星冰樂選項，本圖為示意圖，現因應政策已不提供透明一次性杯款。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

過年前連鎖咖啡推促銷，星巴克1／29起連3天，推出特定飲品買一送一優惠，無獨有偶的路易莎也在當天祭出「全天候咖啡第二杯半價」優惠，1／29當天還有伯朗咖啡好友分享日，讓消費者無論走到哪都能遇到咖啡優惠小確幸。

星巴克1／29起連續3天推出「票選當紅必喝飲料推薦 指定品項 好友分享日」，從1／29起至1／31期間，消費者從上午11點至晚上8點至店，購買特定品項兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

指定品項包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂共12款，記得要買特大杯才有優惠喔。不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎咖啡也從1／29至1／31連續3天，祭出「冬日暖心」全時段咖啡飲品第二杯半價（不含手沖、超越精品），手握咖啡暖暖手，也提振年前上班日的精神。而2／24前揪團買「經典濾掛組」，可享任選4盒5折，湊滿5組再打88折優惠。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 路易莎

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