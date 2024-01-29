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澳網冠軍辛納時尚後台很硬　戴勞力士「黑水鬼」捧獎盃

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▲▼辛納 。（圖／路透社）

▲義大利小將辛納拿下本屆澳網男單冠軍，戴著勞力士「黑水鬼」捧冠軍獎盃。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

義大利22歲網球小將辛納（Jannik Sinner）在本屆澳洲網球公開賽上演大驚奇，先在四強賽擊退網球天王喬科維奇（Novak Djokovic），又在決賽交手俄羅斯名將梅迪維夫（Daniil Medvedev）時上演五盤大戰，最終拿下澳網男單冠軍，抱回他生涯第一座大滿貫金盃，他高捧冠軍獎盃時露出勞力士（Rolex）超夯的「黑水鬼」潛水錶，原來他早就是時尚圈寵兒，與勞力士合作無間。

▲▼ Rolex 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，366,000元。（圖／翻攝勞力士官網）

不得不說勞力士慧眼識英雄，除了代言許久的退役網球名將費德勒，也與網壇潛力新星密切合作，首度在澳網封王的辛納就是其一，他於獲獎的榮耀時刻，戴上勞力士熱賣的Oyster Perpetual Submariner Date腕錶蠔式鋼款，配上黑色Cerachrom陶質字圈、黑色錶面及特大夜光鐘點標記，是不少錶迷夢寐以求的「黑水鬼」。

▲▼辛納 。（圖／路透社）

▲辛納是Gucci大使，在賽後記者會上穿著Gucci衣秀澳網冠軍獎盃。（圖／路透社）

勞力士已於官網首頁換上辛納揮拍奮戰的影片，恭喜他奪得人生首座大滿貫，義大利品牌Gucci也發文祝賀，原來他也是Gucci大使，品牌曾為他訂製圓筒袋伴他出征，而辛納也力挺愛牌，在澳網賽後記者會換上Gucci紅白飾邊的深藍色針織衫秀冠軍獎盃，展現球場外的時尚品味。

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關鍵字：

澳洲網球公開賽, 辛納, 黑水鬼, 勞力士, Rolex, Gucci

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