Lisa收起性感改當優雅淑女　套20萬Dior褲裝會蕾哈娜

▲Lisa一身約200,000元的白色Dior褲裝，搭配150,000元Dior Lady D-Joy紅色小型提包優雅亮相。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa日前與法國第一夫人碧姬馬克宏（Brigitte Macron）到巴黎迪士尼參加慈善活動，又在慈善晚會上賣力表演，被視為打入法國上流圈，她除了表演時身穿緊身裝曲線畢露，其他正式場合全收起性感，改穿成套要價約20萬元的Dior高雅白色褲裝或黑色裙裝亮相。





▲Lisa（左）與西洋樂天后蕾哈娜相見歡。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa是法國品牌CELINE代言人，但近期在巴黎出席活動，頻頻以Dior套裝示人，讓人誤以為她要繼BLACKPINK成員Jisoo後成為Dior代言人，不過兩個品牌同屬精品龍頭LVMH集團，她又與集團三公子Frédéric Arnault傳緋聞，於公於私她都與LVMH集團有強烈連結，怎麼穿都為友好品牌做足宣傳。





▲Lisa穿Dior大型藤格紋圖案外套與蓬裙，搭CELINE黑色小提包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

此行Lisa與法國第一夫人碧姬到迪士尼參加慈善活動時，身穿Dior黑色大型藤格紋圖案風格外套與蓬裙配長靴，俏皮又可愛；而與西洋樂天后蕾哈娜（Rihanna）會面時，她則穿Dior白色褲裝搭15萬元的Dior Lady D-Joy紅色小型提包，變身優雅淑女。





▲Lisa於巴黎慈善晚宴表演，身穿Loewe緊身裝配金屬腰封展現窈窕身形。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）