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亮・珠寶／舒淇新春穿搭紅吱吱　少不了寶格麗新年限定項鍊

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▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球品牌代言人舒淇演繹2024新年限定項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

下周將迎來農曆新年，BVLGARI（寶格麗）、CHAUMET等品牌紛紛推出新年限定的紅色系珠寶呼應喜慶氛圍，為新春穿搭增添亮麗色彩，而MIKIMOTO則推出多款龍造型胸針、項鍊與戒指點綴招牌珍珠，巧妙詮釋龍戲珠的生動模樣。

寶格麗
寶格麗全球品牌代言人舒淇換上喜氣紅裝，戴上BULGARI BULGARI系列新春限定款項鍊，親自示範亮眼的新春穿搭，項鍊的圓形吊墜上鐫刻品牌雙LOGO，並點綴方形紅寶石，小巧秀氣。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗BULGARI BULGARI玫瑰金紅寶石與鑽石項鍊，145,000元。

CHAUMET
CHAUMET於春節前夕發表亞洲首賣的Joséphine Aigrette紅寶石項鍊，標誌性的鷺羽 V 字造型吊墜鋪鑲明亮式切割鑽石，V字外緣同時點綴9顆由小至大排列的圓形紅寶石，風格優雅。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲CHAUMET於亞太區市場首賣的Joséphine Aigrette 紅寶石項鍊，306,000元。（圖／CHAUMET提供）

海瑞溫斯頓
海瑞溫斯頓（Harry Winston）寬版設計的Crossover 紅寶石鑽石戒指，由交錯的鑲鑽線條構成，並點綴5顆圓形明亮式切工紅寶石，戴上深具氣勢，讓人一眼感受到佩戴者的非凡品味。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Crossover紅寶石鑽石戒指。（圖／海瑞溫斯頓提供）

梵克雅寶
歡度農曆新年迎接欣欣向榮的春季，立刻讓人聯想到梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Lucky Spring 系列珠寶，當中結合梅花、瓢蟲元素的胸針，鑲嵌白色珍珠母貝、縞瑪瑙和紅玉髓展現田園美景，展現生命力。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Lucky Spring胸針鑲嵌白色珍珠母貝、紅玉髓、縞瑪瑙，252,000元。（圖／梵克雅寶提供）

De Beers
喜氣的紅色系珠寶入門首選，正是De Beers官網獨賣的新款Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊，覆上紅色琺瑯的圓牌吊墜上以蓮花花瓣圖案裝飾，圍繞著中央的包鑲圓形明亮式鑽石，而背面也點綴單顆鑽石，44,000元便能入手。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊（左），粉紅色琺瑯單鑽吊墜項鍊各44,000元。（圖／De Beers）

MIKIMOTO
歡慶龍年來臨，MIKIMOTO打造具象的龍形珠寶，焦點為純銀與18K金製的兩款龍形胸針，姿態生動的龍爪著珍珠栩栩如生，更貴氣的設計為金南洋珍珠龍形戒指，金龍從戒環躍起環繞的南洋金珠，相當霸氣。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO珍珠金龍胸針，59,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO金南洋珍珠龍形戒指，207,000元。

ANNA HU
台灣珠寶設計師品牌ANNA HU受電影《阿凡達》充滿異國情調的花卉啟發，創作海龍花戒指，以印象派方式描繪一尾盤旋於玫瑰花瓣上的龍，龍尾處鑲嵌一顆梨形鑽石，整體設計流露奇幻風格。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲ANNA HU海龍花戒指以印象派方式描繪一尾盤旋於玫瑰花瓣上的龍。（圖／ANNA HU提供）

QEELIN
華人慶典中少不了舞龍舞獅助陣，QEELIN於新春之際發表3款以舞獅為靈感的Xi Xi系列新作，最奢華之作為全球限量18件的舞獅項鍊，於18K白金及玫瑰金點綴409顆鑽石和53顆紅寶石，不僅下方鑽石流蘇吸睛，最令人驚喜的是舞獅的下顎可自由開合，充滿妙趣。

▲▼新年龍年珠寶 。（圖／公關照）

▲QEELIN Xi Xi系列18K金鑽石及紅寶石項鍊，全球限量18件。（圖／Qeelin提供）

關鍵字：

亮珠寶, 舒淇, BVLGARI, 寶格麗, CHAUMET, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, De Beers, MIKIMOTO, ANNA HU, Qeelin

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