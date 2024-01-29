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秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

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記者李薇／綜合報導　圖／IG、品牌提供

髮型是整體造型的重要元素，2024春夏，整體趨勢主軸仍圍繞著Y2K、未來科幻感與公主少女氣息等主題，夢幻感、漫畫感，可透過簡單的造型變化，變身甜美或個性帥氣兩種迥異風格，是本季關鍵。以下就盤點多款藝人都在剪的新髮型，過年就按照這些範本換起來。

POINT 1：層次狼尾剪短髮

▲萊法耶,Hair Rituel,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG、品牌提供）

韓國偶像大勢造型，將髮尾打薄打造層次感，搭配空氣感十足的瀏海，打造可愛與帥氣兼具的狼尾剪短髮，可透過使用造型品，將頭髮抓蓬鬆，讓髮尾捲曲度自然呈現，或是打造濕髮造型，營造搖滾率性。像是IU跟Twice成員Momo也都換上這樣的造型。

POINT 2：Y2K日系公主切

▲萊法耶,Hair Rituel,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG、品牌提供）

日系Y2K賽博少女風公主切持續延燒，公主切帶給人日系娃娃、少女機器人的超現實夢幻感，有別於以往注重齊切，今年的公主切多了不規則、營造層次的公主切變化，這樣的變化可以讓綁髮、造型有更多元的發展，同時，更帥氣俏麗的公主切鮑伯、公主切與狼尾剪短髮的結合也成為另一股大勢，其中，又以秀智、李聖經最具代表性。

POINT 3：千金風蘇子葉瀏海

▲萊法耶,Hair Rituel,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG、品牌提供）

貼著額頭固定的大旁分瀏海，拉出少許瀏海打造條狀感，同時可搭配髮夾及髮箍營造千金氣質，時髦又好感十足的千金乖乖女風造型即刻完成，比如張員瑛、NewJeans成員Haerin都以此造型出席各大活動。

POINT 4：漫畫感Y2K微空氣瀏海

▲萊法耶,Hair Rituel,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG、品牌提供）

厚度適中、微微透出額頭、帶點蓬鬆且根根分明的齊切瀏海，主要強調若有似無的空氣感，仿若少女漫畫中的主角，兩側瀏海則斜修至下巴以上長度，打造小顏減齡萌感，可百搭公主頭、馬尾、髮夾造型、捲髮等各種造型變化，像是NewJeans的Haerin、Aespa的Karina都換上此造型。

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▲萊法耶,Hair Rituel,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG、品牌提供）

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▲萊法耶,Hair Rituel,髮型,造型,頭髮,。（圖／IG、品牌提供）

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關鍵字：

萊法耶, Hair Rituel, 髮型, 造型, 頭髮

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