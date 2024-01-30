過年必吃5類零嘴！咀嚼系牛軋糖越吃越涮嘴　蛋捲是伴手禮熱銷冠軍

文／女子學

2024迎接金龍年，希望好運「龍吼你」！

龍年的到來，為農曆年節增添了不少喜氣，許多人已開始捲起袖子打掃、佈置家居，或者急急忙忙地預購年菜，觀望著有哪些伴手禮、零食可以送禮與品嘗。隨著過年氛圍逐漸濃厚，這次編輯整理了5類適合全家大小一起享用的點心零嘴，不管是想當沙發馬鈴薯，還是出遊時想帶點什麼，都很適合喔！

1.咀嚼系：傳統的中式軟糖

牛軋糖／夏威夷果太妃糖／南棗核桃糕

就像對珍奶的熱愛一樣，喜歡「咀嚼」的大家，大部分對牛軋糖、核桃糕等含有果仁以及富含嚼勁的口感，都不會太排斥。這類中式軟糖，適合用來作為下午茶，或者晚上和親友在打牌、看電視時一邊享用，一不注意很可能一下子就吃掉好幾個！

▲牛軋糖。（圖／女子學提供，下同）



其中，擁有多種口味的牛軋糖為常勝軍、送禮自用兩相宜，那豐富奶香，包覆著香脆堅果的味道，直叫人念念不忘，另外像長輩們喜歡的核桃糕，質地偏軟，配著溫潤的普洱茶或紅茶也很不錯。

2.飽足系：歷年不敗的經典



太陽餅

提到傳統糕點，就不得不提人氣的太陽餅，平凡的外貌卻有著不甜不膩的好味道，也是每回到台中必買的伴手禮之一！

越簡單的東西越能看出真功夫。如同聯翔的太陽餅，以簡單的麵粉、麥芽、糖製成，再用奶油取代豬油，遵循傳統手工製法，餅皮香酥、內餡軟Q，締造出屹立不搖的地位。年節買盒太陽餅，綿綿軟軟的口感無論長輩、小孩皆可放心入口！對很容易犯懶的編輯來說，有時不想準備早餐，一個太陽餅配咖啡，就是開啟一整天的活力來源；此外，沒有安排計畫的年節，午後泡杯好茶和家人們一起享用太陽餅，感覺也很幸福。

3.層次系：多重絕妙好滋味



酥皮紅豆蛋黃酥

大家可能會覺得，蛋黃酥比較適合出現在中秋節，其實並不然，喜氣滿滿的過年，用來作為伴手禮和點心也非常適合喔！

好不容易熬到農曆年，一次可以放那麼多天假，當然要把握機會和家人到戶外走春、踏青！這時，蛋黃酥就成了很好攜帶的小點，例如野餐時一同分食、喝喝飲料、咖啡。而且，蛋黃酥通常是以紅豆泥包覆蛋黃，豐富的層次一口咬下，多重的滋味有紅豆的甜、餅皮的香、蛋黃的濃，是熱愛飲食變化的你必須購入的小點！

4.酥脆系：越嚼越香一口口



蛋捲

酥酥脆脆的蛋捲是許多人的心頭好，也是逢年過節的熱門品項。近幾年，蛋捲的變化越來越多元，無論是在外觀或口味上，創新、有趣的形式，皆帶給消費者視覺與味覺的雙重新體驗。

不過，編輯還是偏愛傳統的蛋捲！尤其那種扎實、飽滿的口感，每一口都能吃到雞蛋與芝麻融合的香氣，順帶一提，根據媒體報導統計，蛋捲是過年伴手禮中長年的熱銷冠軍，因為不受年齡限制，香脆好吃，又有多種口味、形式可選擇，可說是大家心目中理想的安全牌。

5.乾貨系：糖果盤上的主角



堅果／果乾／軟糖

最後，來聊聊過年糖果盤上的那些小玩意兒吧！諸如各類堅果、瓜子、果乾，還有零瑯滿目的花生糖、軟糖等等，無論誰經過都會看一眼，然後選個喜歡的塞入口中，這種情境，大概也只有在年節期間比較常發生。

▲過年必備的糖果盤上堆滿各類零嘴。（圖／Pinterest）



每當農曆年將至，各縣市都會有所謂的「年貨大街」，大家忙著買伴手禮、補乾貨，想必糖果盤上的東西，大概就是在這入手的。其中，最擄獲編輯的就是各種口味和造型的軟糖，任意挑選喜歡的口味裝成一包，繽紛的色彩更是非常療癒！

以上整理給大家5類零嘴、伴手禮，希望在這個節慶感滿分的日子裡，我們都能吃好穿好，享用許多美食點心，度過平安快樂的年節假期。

延伸閱讀

編輯室下午茶時光｜開箱聯翔餅店五大熱門伴手禮，IG 爆紅「冠軍蛋黃酥」就在這！

再買太陽餅就 Low 掉了！試試 4 間台中超人氣伴手禮，送禮時不會踩雷又超有面子

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。