浪琴重現中央轉盤動力儲存顯示　獨家設計好復古

▲浪琴表CONQUEST HERITAGE中央動力儲存指示腕錶，129,500元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）位於瑞士總部的歷史博物館猶如靈感寶庫，豐富館藏持續啟發今日創作，今年為紀念CONQUEST系列誕生70周年，從一款1950年代末期CONQUEST經典錶款獲得啟發，打造CONQUEST HERITAGE中央動力儲存指示腕錶，重現由品牌發明並獨家採用面盤中央的兩個旋轉圓盤呈現動力儲存狀態，藉由中央內圈的棍形指標搭配中央外側轉盤指示機芯動力的消耗程度，而為錶上鍊時中央外側旋轉圓盤也會轉動，實用功能同時展現視覺妙趣。

▲黑色面盤款的浪琴表CONQUEST HERITAGE中央動力儲存指示腕錶，129,500元。

CONQUEST系列早在1954年便於瑞士伯恩的聯邦智慧財產局註冊，成為浪琴表首款命名獲得專利保護的腕錶系列，以征服者精神為設計宗旨，1959年問世、型號9028腕錶搭載獨一無二的中央雙旋轉圓盤顯示動力儲存的設計，即為代表作，今年再現其風采推出CONQUEST HERITAGE中央動力儲存指示腕錶，12時位置設有梯形的日期窗，配有摩天大廈風格時、分針，共有香檳色、無煙煤色或黑色面盤3種款式。



▲帝舵表Black Bay 54腕錶，124,500元。（圖／帝舵表提供）

不僅浪琴復刻錶款迷人，帝舵表（Tudor）Black Bay 54（碧灣54型）也忠實復刻品牌首款潛水腕錶7922型的經典特色，37毫米不鏽鋼錶殼延續原創款比例，是男、女皆宜的中性設計，此外棒棒糖造型秒針、無刻度標記的單向旋轉外圈都是招牌特色，搭載MT5400型機芯，防水200米。

