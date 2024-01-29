金色三麥開賣「奶油啤酒」　歐洲書院風新店像走進魔法電影

▲金色三麥桃園新店像電影場景。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣啤酒品牌金色三麥，近期在桃園藝文特區開幕新店，緊鄰網友號稱的台灣最美圖書館「桃園市立圖書館總館」，裝潢也走藝文風，不但有大量藏書，還以歐洲古典風格呈現，就像走進哈利波特電影的魔法世界一般，此外還推出「奶油啤酒」，真的是剛剛好啊。

金色三麥瞄準大量遷入桃園的年輕族群，今年首間門市「金色三麥桃園藝文店」於桃園藝文特區正式開幕，就在桃園市立圖書館總館旁，店內以大面木質書牆展示氣勢磅礴的近萬冊藏書，包括經典小說、影劇原著、休閒旅遊、社會人文、兒童讀物等類型，酒香和書香讓消費者覺得就像在圖書館用餐。

除了有書的元素之外，店內裝潢靈感也來自魔法學院，運用大面木質書牆、歐式櫥窗拱門、學院餐廳長桌、獨角獸等帶有魔法色彩的設計元素，走進門市就像穿越神秘月台直達另一個奇幻天地，絕對能拍出獨特的打卡照。

為了強化獨特風格印象，金色三麥獨家在該店推出以經典魔法電影為概念的「奶油啤酒」，以焦糖氣息、麥香濃郁的啤酒為基底，搭配淡淡花果香的超綿密鮮乳奶泡，能喝到香甜滑潤的口感與飽滿麥芽香氣，像是用魔法變出一杯喝的奶油麵包。業者表示，即起至 2／1金色三麥桃園藝文店每天前 100 名內用消費客人，可免費享用獨家酒款「奶油啤酒」1杯。

誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟、也是《雲門舞集》創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開幕全台最迷你的誠品書店，匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，以及培桂堂文創設計、新港在地特產等，在不到10坪空間，展現台灣精彩在地風貌，開幕期間還有小王子主題特展與藝文活動。

該門店將是誠品有史以來面積最小的店面，將誠品的主色調「橄欖綠底加上白字」，因應與古蹟培桂堂比鄰，將牆壁雪白的店門撐出紅棕色的篷簾，篷上反白凸出店名，凸顯出不同風格，該門市已於1／27開始試營運，預計2／2正式開幕。

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