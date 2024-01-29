fb ig video ETtoday search mobile

金色三麥開賣「奶油啤酒」　歐洲書院風新店像走進魔法電影

>

▲金色三麥奶油啤酒。（圖／品牌提供）

▲金色三麥桃園新店像電影場景。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣啤酒品牌金色三麥，近期在桃園藝文特區開幕新店，緊鄰網友號稱的台灣最美圖書館「桃園市立圖書館總館」，裝潢也走藝文風，不但有大量藏書，還以歐洲古典風格呈現，就像走進哈利波特電影的魔法世界一般，此外還推出「奶油啤酒」，真的是剛剛好啊。

▲金色三麥奶油啤酒。（圖／品牌提供）

金色三麥瞄準大量遷入桃園的年輕族群，今年首間門市「金色三麥桃園藝文店」於桃園藝文特區正式開幕，就在桃園市立圖書館總館旁，店內以大面木質書牆展示氣勢磅礴的近萬冊藏書，包括經典小說、影劇原著、休閒旅遊、社會人文、兒童讀物等類型，酒香和書香讓消費者覺得就像在圖書館用餐。

▲金色三麥奶油啤酒。（圖／品牌提供）

除了有書的元素之外，店內裝潢靈感也來自魔法學院，運用大面木質書牆、歐式櫥窗拱門、學院餐廳長桌、獨角獸等帶有魔法色彩的設計元素，走進門市就像穿越神秘月台直達另一個奇幻天地，絕對能拍出獨特的打卡照。

▲金色三麥奶油啤酒。（圖／品牌提供）

為了強化獨特風格印象，金色三麥獨家在該店推出以經典魔法電影為概念的「奶油啤酒」，以焦糖氣息、麥香濃郁的啤酒為基底，搭配淡淡花果香的超綿密鮮乳奶泡，能喝到香甜滑潤的口感與飽滿麥芽香氣，像是用魔法變出一杯喝的奶油麵包。業者表示，即起至 2／1金色三麥桃園藝文店每天前 100 名內用消費客人，可免費享用獨家酒款「奶油啤酒」1杯。

▲金色三麥奶油啤酒。（圖／品牌提供）

誠品書店應新港文教基金會邀請，2024年新春將於嘉義縣定古蹟、也是《雲門舞集》創辦人林懷民家族祖厝「培桂堂」旁，開幕全台最迷你的誠品書店，匯聚文學、藝術人文、地方創生、歷史與風俗信仰、飲食生活、自然、行旅等主題選書，以及培桂堂文創設計、新港在地特產等，在不到10坪空間，展現台灣精彩在地風貌，開幕期間還有小王子主題特展與藝文活動。

該門店將是誠品有史以來面積最小的店面，將誠品的主色調「橄欖綠底加上白字」，因應與古蹟培桂堂比鄰，將牆壁雪白的店門撐出紅棕色的篷簾，篷上反白凸出店名，凸顯出不同風格，該門市已於1／27開始試營運，預計2／2正式開幕。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

奶油啤酒, 金色三麥, 誠品, 嘉義新港

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

星巴克1／29起連續3天買一送一　有星冰樂快揪咖

星巴克1／29起連續3天買一送一　有星冰樂快揪咖

喝蜂蜜水通便？營養師揭9個「健康飲食騙局」：沒用還易發胖

喝蜂蜜水通便？營養師揭9個「健康飲食騙局」：沒用還易發胖

Lisa收起性感改當優雅淑女　套20萬Dior褲裝會蕾哈娜 離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走 《京城怪物》韓韶禧維持好身材5大秘訣！吃原型食物、睡飽飽很重要 飾品控請收藏5個台灣輕奢品牌！優雅珍珠、18K金色戒指非常好買 最愛吃醋的三大星座！TOP 1討厭敷衍背叛　沒安全感所以佔有慾超強 秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面