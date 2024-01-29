【廣編】卡地亞呈獻美好心意　經典之作頌讚永恆真愛

【廣編特輯】

圖、文／卡地亞提供

卡地亞將日常生活中的點滴，化作純粹設計線條頌讚永恆真愛。各款經典作品背後所代表的美好寓意，在分秒之間，見證兩人的每段美好時刻，也承載愛侶們對嶄新一年的期待。農曆新年，卡地亞推出多款限定珍貴作品，東方文化的祥龍圖騰與象徵吉慶的紅，以創新巧思演繹經典雋永設計，佳節中倍添喜慶氣氛。

卡地亞大師工藝系列，全新呈獻RONDE LOUIS CARTIER亞洲限定高級珠寶腕錶，全台限量發售。龍騰四海的生動意象，矚目的黃金祥龍圖騰以手工雕刻呈獻精湛工藝，錶盤中以珍珠母貝勾勒出閃耀虹彩的起伏浪花，白色珍珠如海浪浮沫，湛藍的波濤展現細緻的掐絲琺瑯工藝。為農曆龍年增添美好寓意與祝福，不失為賀歲珍藏絕佳選擇。

農曆新年特別推出的限定版錶款，是錶迷年年期盼的驚喜之作，今年以經典的TANK MUST為創作主軸，採用大膽的紅色真漆錶盤搭配鑲嵌鑽石錶殼，極簡而精緻的設計，以亮面酒紅色鱷魚皮革錶帶優雅呈現，為您與摯愛互「錶」情意。

以愛為名，鎖起戀人真摰愛意的LOVE經典手環系列，堅韌半圓合而為一的情感象徵，是濃郁深藏的愛戀宣言。俐落純粹的線條設計，螺絲圖騰彰顯剛柔並濟的迷人魅力。LOVE霧面款式手環，為經典之作注入新意，更展率性氣息。透過愛侶間合而不同的配戴選擇，讓兩人在愛情中仍能保有自我獨特風格。

TRINITY系列靈動繾綣詮釋雕塑之美，渾圓且環環相扣，象徵感情紀念、友情表徵亦或是愛的媒介。展現各種形式的愛，跨越不同世代，至今依舊是傳遞真摯情感的首選。

今年TRINITY系列更推出全新皮件包款，延續TRINITY經典純淨的設計線條，以柔軟優質小牛皮革創作出圓潤手感。包款背帶飾以三色裝飾環相扣，三層隔層設計增添便利性。各種細節皆呼應「3」這個代表TRINITY的奇幻數字。

在訴說愛的時節，贈與摯愛之人承載幸福的卡地亞紅盒，一同攜手展開愛戀的精彩之旅。2月1日至2月14日，卡地亞誠摯邀請您與摯愛蒞臨卡地亞全台專賣店，鑑賞象徵兩人間愛戀故事的心動作品。可在活動期間體驗Origami摺紙藝術，藉由摺紙手作樂趣並拍照留影，共度美好的佳節時光。

