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避免做5件事讓工作效率更高　午餐不要吃太飽

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▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲工作效率高的人，不會有分心的小習慣。（圖／取自pixabay、pakutaso，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為了迎接農曆年即將來臨的假期，許多上班族反而更忙著「收尾」，要做的事情比平常更多，此時對工作效率高的同事更加報以羨慕的眼光，其實效率低不代表你工作懶散，有些不經意的小習慣，或多或少會影響我們的腳步，想更加專注工作，你必須對這些習慣有警覺。

要睡飽避免昏昏欲睡
這種感覺總是不定時襲來，無論是早上、下午或傍晚時，自然工作效率會受影響，會這樣的原因來自不規律的作息，若你擁有一個正常規律的工作，在晚上需要制定一個「必須睡眠」的時間，過了那個時間就應該準備就寢，隨心所欲的熬夜只會造成惡性循環。

▲▼通勤,上班,上班族,睡著,打盹,疲累,疲倦。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲日常作息不規律，就會出現精神無法集中容易想睡的狀況。

做完一件事才想下件事要做啥
把今天要完成的工作先表列，而不是隨心所欲的記在腦子裡，做完一件事後才回想「還有哪些事沒做」，不但容易漏掉工作事項，也無法先讓腦子組織今天工作量、並決定自己的節奏。

▲工作,手機,寫字,打盹,電腦。（圖／取自pixabay）

▲寫下代辦事項幫助大腦組織今天的工作行程。

午餐吃進大量食物
有時候午餐吃得太多，下午就容易昏昏欲睡，建議把大餐放到早餐，在上午就補充一天滿滿能量，至於午餐則需要控制，建議自行準備便當，注意別吃得太油膩。

▲工作,手機,寫字,打盹,電腦。（圖／取自pixabay）

▲不要選擇太過油膩的午餐以免影響下午的精神狀況。

無目的性查看手機
除了必要的手機訊息聯繫之外，許多人都有時不時看社交網站上是否有新訊息的動作，本來只想花30秒看一下，但點一點30分鐘就過去了，大大的拖慢工作進度，建議需要專注工作時，最好把螢幕朝下，不然請關閉不必要程式的簡訊通知。

▲工作,手機,寫字,打盹,電腦。（圖／取自pixabay）

▲不斷察看與工作無關的手機訊息，容易拖慢整個工作進度。

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關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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