fb ig video ETtoday search mobile

開啟對話的4個小技巧　陌生人、不熟親友都適用

>

▲▼「5個技巧」教你和人舒服聊天。（圖／Unsplash）

▲有時難免遇到跟陌生人或不熟的人開啟談話的時刻，要如何應對？（圖／pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候在職場上，難免會遇到其實不熟，但又非要聊天不可的狀況，有許多人對於不明白各自背景，卻硬要開啟話題的狀態十分苦手，只要先知道不熟的聊天，由於雙方還在摸索地雷的階段，斷斷續續的談話狀況是很正常的，了解這點就會變得比較自在，然後再配合下列4個技巧，就算是碰到句點王也能自然交談。

▲▼職場,同事,夥伴,笑容,聊天。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲先不要怕尷尬，雙方都會輕鬆許多。

不要想快速投其所好
很多人在談話時會想快速博得對方好感，但若越這樣想，氣氛就越戰戰兢兢，只要維持自然交談的態度，其實氣氛也就會變得更好，一開始不要分享太私密的事，除此之外有什麼話就自然說出來就好。

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲想快速投其所好，有可能讓氣氛很有壓力。

用開放式問句聊天
話題的起頭最好用開放式問句，先觀察一下對方的情緒與神情，或是穿著等等，之後再從較不相關私人的問法切入，像是「平常下班的時候，有什麼休閒活動」、「這件上衣很好看，在哪裡買的」這樣的話題便會帶到他們自己本身熟悉的領域，對方也會較容易跟你對話。

▲聊天,交談,談話,示意圖。（圖／unsplash）

▲使用開放式問句，才能延續兩方交談的狀況。

聊聊食物跟旅行
若不想對方誤會你喜歡打探隱私，不妨從一些基本的話題下手，包括旅行、食物跟天氣，像是偏好什麼食物？有印象最深的餐廳嗎？最近一次旅行有去哪裡嗎？喜歡什麼樣的國家？

▲聊天,交談,談話,示意圖。（圖／unsplash）

▲聊一些自己熟悉的事，但又不觸及個人隱私。

分享自己的小事
有時對方也不一定很健談，在等著你拋出話題，那時可以說說自己的一些小事，如最近會突如其來大雨，昨天就被困在捷運裡之類的，或是近期吃了什麼不錯的餐廳等等。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

最黏老婆的三大星座男！TOP 1願意為愛付出一切　犧牲自己也可以

星巴克1／29起連續3天買一送一　有星冰樂快揪咖

星巴克1／29起連續3天買一送一　有星冰樂快揪咖

喝蜂蜜水通便？營養師揭9個「健康飲食騙局」：沒用還易發胖

喝蜂蜜水通便？營養師揭9個「健康飲食騙局」：沒用還易發胖

Lisa收起性感改當優雅淑女　套20萬Dior褲裝會蕾哈娜 離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走 最愛吃醋的三大星座！TOP 1討厭敷衍背叛　沒安全感所以佔有慾超強 飾品控請收藏5個台灣輕奢品牌！優雅珍珠、18K金色戒指非常好買 2024「短指甲」趨勢要跟上！超美5種範本　不妨礙做事又漂亮百搭 《京城怪物》韓韶禧維持好身材5大秘訣！吃原型食物、睡飽飽很重要 秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面