吃櫻桃補血竟是錯！營養師曝「動物性食物」補鐵效果超好

▲櫻桃其實含鐵量並不高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

營養師夏子雯在臉書分享，女生每個月都會因為經期而流失鐵質，因此需要留意飲食中的鐵質攝取，她點出傳統食補遵循「以形補形」觀念其實並不正確，像是長輩常說紅豆湯、櫻桃等紅色食物可以補血，其實含鐵量低，補血效益並不高，聽聽營養師教你怎麼聰明吃。

營養師夏子雯說明，傳統食補遵循「以形補形」觀念，認為紅豆湯、紅棗、櫻桃等紅色食物可以補血，但其實100克的紅豆鐵的含量僅7.1毫克，且紅豆含有植酸，會影響人體吸收鐵及其他礦物質，建議烹煮前可以先以溫水浸泡，降低植酸含量。而紅棗、櫻桃屬於水果，富含維生素C，雖有助於提升鐵的吸收率，但本身鐵含量並不高。

女生因每個月都會因為經期而流失鐵質，更需要補充飲食中的鐵質攝取，營養師夏子雯表示，補鐵建議以動物性食物為首選，像是如豬肝、鴨血、豬血、牛肉等，雖然菠菜、紫菜等植物性食物也富含鐵質，但是較不容易被身體吸收利用，補鐵效果差很多。

她也補充，以健康成年人來說，男性每天需要10毫克鐵，女性則需要15毫克鐵，以每100公克的菲力牛排來說，約含3.4毫克的鐵、豬血（28毫克）、鴨血（15.6毫克）和豬肝（10.2毫克）。

但對於不愛這些食物的人來說，可能有點難以達標，營養師夏子雯就建議可以搭配「維生素B群加鐵」保健品，建議每天攝取才能看到效果，同時也需要注意咖啡因攝取量，因咖啡因會影響鐵吸收，建議每天攝取建議每天攝取不超過300毫克，她也補充鈣和鐵會互相競爭，也建議這兩種保健品應分開吃，避免彼此影響吸收率。