楊祐寧被催生第3胎，甜喊「看阿梅意願」　婁峻碩挺黃偉晉：沒有失言

▲楊祐寧、婁峻碩有默契齊穿大地色系穿搭出席ZEGNA全新旗艦店開幕活動。

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

義大利頂級男裝品牌ZEGNA選定台北101購物中心開設全新旗艦店，開幕活動上還請來楊祐寧和婁峻碩帥氣演譯2024春夏系列新裝。楊祐寧透露自己的穿搭有先給太太Melinda阿梅鑑定過，大讚很帥又優雅，更自曝被奶奶催生第三胎，身為「寵妻魔人」的他直呼：「要先看阿梅意願」，也要讓太太恢復一下；而婁峻碩則是力挺近日深陷「失言風波」的好友黃偉晉，認為他是因為緊張造成誤會。

楊祐寧與婁峻碩不約而同都選擇一身大地色系造型現身活動現場，楊祐寧以淺米色圓領杉搭配白色棉質羊毛長褲和深棕色皮革休閒鞋，外罩上亞麻夾克，更將棕色Polo衫隨興地披掛在肩上打造亮點，讓整體穿搭的深淺漸層感更明顯，也讓原本偏休閒的造型更多了時尚個性感。

他透露自己私下的穿搭風格多以輕鬆舒適為主，但覺得精緻感也很重要，「本身在穿搭上，除了精緻度、工藝以外，我也很講求要舒適，今天一整身的裝扮都很符合我自己這樣的需求」。而被問到是否有跟對於時尚很有見解的太太Melinda（阿梅）討論這次的活動造型，他表示有先給太太看過，「她覺得非常優雅跟帥氣，很希望我可以穿這樣跟她合個照」，大方透露甜蜜互動。

去年喜迎二寶出生的楊祐寧談到即將到來的春節年假，表示通常新年都待在家裡，除了過年出遊人潮多，家中長輩年紀也大了，加上現在有兩個小朋友，全家聚在一起圍爐、吃吃喝喝更適合。他也自曝奶奶希望多子多孫，「奶奶很可愛，會一直問我們要不要再拚一個？」但他立刻展現「寵妻魔人」的一面，直說「我要先看阿梅是否願意，先讓她稍微恢復一下」。

談到年前是否有整理衣櫃，楊祐寧意外透露自己不想面對，「我很不想面對自己的衣櫃，通常斷捨離這個部分，我就會尋求我太太的幫助！」他大讚阿梅在這方面很厲害，一看就知道哪件衣服他不會再穿、是該捨棄的，而他自己則是常覺得每一件衣服都有回憶、很有故事，可能是某一部戲裡的服裝或是哪個親朋好友送他的，但太太都會直接點醒他說「NO～你不會穿這個，可以丟掉」。

而近年來人氣不斷飆升的婁峻碩，則是以超夯「美拉德風」穿搭現身，圓領杉、羊毛長褲和外罩襯衫外套全都以棕色同色系搭配，看似簡單又酷帥有型。談到好友黃偉晉近日主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》的失言風波，他力挺好友表示：「我覺得沒有失言，很正常在主持」，只是面對自己的偶像難免會緊張，中間停頓而造成誤會，「個人認為沒有出錯」。而去年向交往7年的女友焦凡凡求婚成功的他被問到婚禮規劃，則透露預計年後會與女友好好討論結婚事宜。

ZEGNA全新台北101旗艦店，精簡地概括藝術總監Alessandro Sartori對於品牌精神的見解，以沉穩的Canaletto核桃木色牆面和米白色調等細緻的元素作為店內裝潢，打造出通透舒適的空間，更有專為尊榮顧客打造的房中房Bespoke區域，引入全新的「ZegnaX」一項專為奢華個性化而設的創新科技工具，將奢華與科技巧妙融合，店內也同步展示最新2024春夏男裝系列。